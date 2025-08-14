Wall Street termine sans direction, record de clôture pour le S&P 500

Le Dow Jones a cédé 0,02%, le S&P 500 a gagné 0,03% et le Nasdaq a perdu 0,01%

La Bourse de New York a fini sur de faibles variations jeudi mais le S&P-500 a enregistré un record de clôture, alors que les investisseurs ont vu leurs perspectives d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en septembre s'amenuiser après la publication des données sur les prix à la production.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,02%, ou 11,01 points, à 44.911,26 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 1,96 points, soit 0,03% à 6.468,54 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -2,47 points, soit -0,01% à 21.710,67 points.

Selon les données du département du Travail publiées jeudi, les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis ont augmenté plus fortement que prévu en juillet en raison d'une flambée des coûts des biens et des services, faisant craindre une accélération imminente de l'inflation.

Les traders ont revu à la baisse leurs anticipations de baisse des taux de la Fed pour le reste de l'année à environ 56,7 points de base, selon les données compilées par LSEG, contre environ 63 points de base avant la publication des PPI.

Ils continuent cependant d'anticiper une baisse de 25 points de base en septembre.

"Cela signifie que la Fed va proposer une baisse de 25 points de base en septembre. Mais il s'agira d'une baisse restrictive. Il est encore trop tôt pour que la Fed souhaite orienter le marché vers un cycle d'assouplissement prolongé", a commenté Thierry Wizman, stratège en devises et taux d'intérêt chez Macquarie Group.

"Le prochain événement important sera la publication de l'indice des prix à la consommation plus tard ce mois-ci. Si des signes indiquent une inflation généralisée dans les services, le marché réagira négativement."

D'autres données publiées jeudi ont montré une baisse des inscriptions au chômage aux Etats-Unis lors de la semaine au 9 août, à 224.000 contre 227.000 la semaine précédente.

Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, membre votant du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC)cette année, a déclaré qu'une baisse de 25 points de base en septembre n'était pas justifiée. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent avait affirmé la veille qu'une telle baisse était possible.

Aux valeurs, Cisco Systems CSCO.O a perdu 1,56% après une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre globalement conforme aux attentes, qui n'a guère impressionné les investisseurs.

Le fabricant de matériel agricole Deere & Co DE.N a cédé 6,76% après avoir fait état d'un bénéfice en baisse au titre du troisième trimestre, affecté par la faiblesse de la demande et des éléments défavorables liés aux droits de douane américains.

Le fabricant de sacs à main Coach Tapestry TPR.N a plongé de 15,71% après avoir dit anticiper un bénéfice annuel inférieur aux estimations.

Sur le plan géopolitique, l'attention se portera vendredi sur le sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Ils discuteront à partir de 11h30 heure locale (19h30 GMT) de la perspective de mettre fin à la guerre en Ukraine.

