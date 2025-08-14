 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 649,26
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street termine sans direction, record de clôture pour le S&P 500
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 22:17

*

Le Dow Jones a cédé 0,02%, le S&P 500 a gagné 0,03% et le Nasdaq a perdu 0,01%

La Bourse de New York a fini sur de faibles variations jeudi mais le S&P-500 a enregistré un record de clôture, alors que les investisseurs ont vu leurs perspectives d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en septembre s'amenuiser après la publication des données sur les prix à la production.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,02%, ou 11,01 points, à 44.911,26 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 1,96 points, soit 0,03% à 6.468,54 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -2,47 points, soit -0,01% à 21.710,67 points.

Selon les données du département du Travail publiées jeudi, les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis ont augmenté plus fortement que prévu en juillet en raison d'une flambée des coûts des biens et des services, faisant craindre une accélération imminente de l'inflation.

Les traders ont revu à la baisse leurs anticipations de baisse des taux de la Fed pour le reste de l'année à environ 56,7 points de base, selon les données compilées par LSEG, contre environ 63 points de base avant la publication des PPI.

Ils continuent cependant d'anticiper une baisse de 25 points de base en septembre.

"Cela signifie que la Fed va proposer une baisse de 25 points de base en septembre. Mais il s'agira d'une baisse restrictive. Il est encore trop tôt pour que la Fed souhaite orienter le marché vers un cycle d'assouplissement prolongé", a commenté Thierry Wizman, stratège en devises et taux d'intérêt chez Macquarie Group.

"Le prochain événement important sera la publication de l'indice des prix à la consommation plus tard ce mois-ci. Si des signes indiquent une inflation généralisée dans les services, le marché réagira négativement."

D'autres données publiées jeudi ont montré une baisse des inscriptions au chômage aux Etats-Unis lors de la semaine au 9 août, à 224.000 contre 227.000 la semaine précédente.

Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, membre votant du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC)cette année, a déclaré qu'une baisse de 25 points de base en septembre n'était pas justifiée. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent avait affirmé la veille qu'une telle baisse était possible.

Aux valeurs, Cisco Systems CSCO.O a perdu 1,56% après une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre globalement conforme aux attentes, qui n'a guère impressionné les investisseurs.

Le fabricant de matériel agricole Deere & Co DE.N a cédé 6,76% après avoir fait état d'un bénéfice en baisse au titre du troisième trimestre, affecté par la faiblesse de la demande et des éléments défavorables liés aux droits de douane américains.

Le fabricant de sacs à main Coach Tapestry TPR.N a plongé de 15,71% après avoir dit anticiper un bénéfice annuel inférieur aux estimations.

Sur le plan géopolitique, l'attention se portera vendredi sur le sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Ils discuteront à partir de 11h30 heure locale (19h30 GMT) de la perspective de mettre fin à la guerre en Ukraine.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy à Bangalore, Saeed Azhar à New York ; Version française Kate Entringer)

Valeurs associées

CISCO SYSTEMS
69,3000 USD NASDAQ -1,56%
DEERE & CO
478,810 USD NYSE -6,73%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 911,26 Pts Index Ex -0,02%
NASDAQ Composite
21 710,67 Pts Index Ex -0,01%
S&P 500 INDEX
6 468,54 Pts CBOE +0,03%
TAPESTRY
95,655 USD NYSE -15,77%
USA BENCHMARK 10A
4,202 Rates -1,48%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Logo YouTube à San Bruno, en Californie, le 23 avril 2025. ( AFP / JOSH EDELSON )
    YouTube va deviner l'âge des utilisateurs grâce à l'IA
    information fournie par AFP 14.08.2025 22:32 

    YouTube a commencé à tester un outil d'intelligence artificielle (IA) pour identifier l'âge de ses utilisateurs aux Etats-Unis, afin de mieux protéger les mineurs des contenus et habitudes de navigation en ligne considérés comme inappropriés pour eux. "Cette technologie ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street quasi-stable après une hausse inattendue des prix à la production
    information fournie par AFP 14.08.2025 22:28 

    La Bourse de New York a terminé sans grand entrain jeudi, minée par une nette hausse des prix à la production aux Etats-Unis, qui viennent remettre en question le calendrier des baisses de taux de la Réserve fédérale (Fed). Le Dow Jones (-0,02%) et l'indice Nasdaq ... Lire la suite

  • Un navire de patrouille de Frontex mouille dans le port de Lampedusa jeudi 14 août 2025, alors que les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des migrants ou les corps de nombreuses personnes encore portées disparues après un naufrage la veille qui a fait au moins 27 morts au large de la ville italienne ( AFP / Stefano Rellandini )
    Naufrage de migrants à Lampedusa: les recherches continuent, nombreux disparus
    information fournie par AFP 14.08.2025 21:52 

    Les recherches se poursuivent jeudi pour tenter de retrouver des migrants ou les corps de nombreuses personnes encore portées disparues après un naufrage la veille qui a fait au moins 27 morts au large de Lampedusa. "Au moins 27 personnes se sont noyées lors d'un ... Lire la suite

  • Des hommes transportent un blessé dans une civière à l'hôpital de Kishtwar en Inde le 14 août 2025 après des inondations au Cachemire ( AFPTV / Imran Shah )
    Inde: au moins 56 morts dans des inondations au Cachemire
    information fournie par AFP 14.08.2025 21:09 

    De violentes coulées de boue provoquées par des pluies torrentielles qui se sont abattues jeudi sur un village himalayen du Cachemire sous administration indienne ont fait au moins 56 morts, a annoncé à l'AFP un responsable local. Il s'agit de la deuxième catastrophe ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank