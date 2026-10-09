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Wall Street termine la semaine en hausse, rassuré sur l'IA
information fournie par Zonebourse 09/10/2026 à 22:08

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Les indices américains ont rebondi vendredi, effaçant une partie du recul de la veille grâce à l'apaisement des inquiétudes autour des investissements dans l'intelligence artificielle et au reflux du pétrole, tandis que la participation s'est nettement élargie au-delà des grandes valeurs technologiques. A la clôture, le S&P 500 a progressé de 0,59% à 7 811,5 points, le Nasdaq 100 de 0,51% à 30 883,1 points et le Dow Jones de 0,83% à 51 655,0 points. La hausse a été relativement large, avec neuf des onze secteurs du S&P 500 dans le vert, l'immobilier ( 2,0%), la consommation discrétionnaire ( 1,7%) et la santé ( 1,6%) figurant parmi les principaux gagnants.

Le principal soulagement est venu d'OpenAI, après les inquiétudes suscitées la veille par des informations faisant état d'un rythme de revenus annualisés nettement inférieur aux attentes. De nouvelles précisions ont toutefois indiqué que le groupe restait sur une trajectoire susceptible de porter ses revenus annualisés vers 70 MdsUSD d'ici la fin de l'année, contre environ 50 MdsUSD fin septembre, contribuant à apaiser les craintes quant à la capacité de l'écosystème de l'IA à monétiser les investissements massifs engagés dans les infrastructures.

La reprise est toutefois restée inégale dans les semi-conducteurs. Les valeurs liées aux équipements optiques se sont en revanche distinguées après que Lumentum ( 6%) ait indiqué que certains de ses composants étaient déjà entièrement vendus jusqu'en 2029.

L'un des mouvements les plus spectaculaires de la séance est venu des télécommunications après l'annonce par SpaceX ( 1%) de l'acquisition d'un portefeuille national de fréquences basses. L'opération a ravivé les craintes d'une intensification de la concurrence de Starlink Mobile pour les opérateurs traditionnels, faisant chuter T-Mobile (-13%), AT&T (-10%) et Verizon (-9%). À l'inverse, les opérateurs de tours ont fortement progressé, avec Crown Castle ( 15%) et American Tower ( 9%), les investisseurs estimant que Starlink devra encore s'appuyer sur une partie des infrastructures existantes pour déployer son réseau.

La santé ( 1,6%) a bénéficié du bond de l'assureur Humana ( 11%), après le relèvement de ses notations Medicare Advantage pour 2027, qui place désormais environ 95% de ses adhérents dans des contrats notés quatre étoiles ou davantage. La consommation discrétionnaire a également surperformé, malgré la baisse de Delta Air Lines (-1%), qui a publié un bénéfice trimestriel de 1,72 dollar par action, contre 1,92 dollar attendu, et abaissé sa prévision annuelle de bénéfice à 5,10-5,60 dollars, contre 6,50-7,50 dollars précédemment, notamment en raison de la hausse des coûts de carburant.

Le pétrole a parallèlement reculé après que Donald Trump a indiqué qu'il n'attaquerait pas l'Iran avant les élections de mi-mandat du 3 novembre, tandis que Washington prépare également des mesures destinées à accroître l'offre de diesel. Ce reflux a apporté un soutien supplémentaire au sentiment, même si les données macroéconomiques se sont révélées moins favorables. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est tombé à 46,3 en octobre, contre 47,6 attendu, tandis que les anticipations d'inflation à un an ont grimpé à 4,7%.

La semaine prochaine, l'attention se tournera vers le lancement de la saison des résultats du troisième trimestre par les grandes banques américaines, ainsi que vers la publication de l'inflation IPC de septembre.

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