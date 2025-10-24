((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec la clôture des marchés boursiers américains)

Les indices américains enregistrent des clôtures record, le Nasdaq est en tête avec une hausse de 1,15 %

Le secteur technologique est en tête des gains de l'indice S&P; le secteur de l'énergie est le plus malmené

Dollar ~stable; or, brut en baisse; bitcoin en hausse de 1 %

Le rendement du Trésor américain à 10 ans remonte à ~4,00 %

WALL STREET TERMINE LA SEMAINE DANS UNE BONNE HUMEUR RECORD

Les indices de Wall Street S&P 500 .SPX , Nasdaq Composite .IXIC et Dow .DJI ont tous terminé la semaine avec des records de clôture, le marché en manque de données ayant poussé un soupir de soulagement après que le rapport gouvernemental sur l'inflation de septembre, qui avait été retardé, ait été un peu plus faible que prévu, et que quelques nouvelles technologiques aient également contribué à remonter le moral des investisseurs.

Le Nasdaq a été en tête des gains et a atteint son 33e record de clôture depuis le début de l'année. Le Dow Jones a été le deuxième plus grand gagnant de la journée, avec sa 13e clôture record en 2025 et sa première clôture au-dessus du niveau des 47 000. Le S&P 500 a terminé en hausse de 0,8 %, marquant ainsi son 34e record de clôture pour l'année. Alors que l'indice de référence a dépassé le niveau de 6 800 pour la première fois au cours de la session, il a réduit ses gains à 16 heures.

En ce qui concerne les records de clôture, le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a mené les avancées sectorielles et a également atteint un record de clôture. IBM

IBM.N , le titre qui a enregistré le plus fort pourcentage de gain de la journée, a eu une fin de semaine assez spectaculaire, terminant en hausse de 7,9 %. Ceci après une chute intrajournalière de plus de 7 % jeudi qui a été suivie par l'effacement de la plupart de ces pertes après une réaction mitigée à son rapport trimestriel, publié après la cloche mercredi.

Vendredi, IBM a annoncé qu'elle était en mesure d'exécuter un algorithme clé de correction d'erreurs de l'informatique quantique sur des puces courantes d'Advanced Micro Devices AMD.O , ce qui constitue une étape vers la commercialisation d'ordinateurs superpuissants. La mise à jour a également semblé donner de l'élan à AMD, qui a clôturé en hausse de 7,6 %, se classant ainsi au deuxième rang des plus fortes hausses du secteur technologique.

L'ascension de la technologie s'est également accompagnée d'un enthousiasme général pour les puces, l'indice Philadelphia Semiconductor Index .SOX ayant progressé de 1,9 %, avec une clôture record.

Voyons si la technologie et le Nasdaq peuvent continuer sur leur lancée avec le menu des résultats de la semaine prochaine, qui comprend Meta Platforms META.O , Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O et Apple APPL.O - cinq des "Sept Magnifiques", le groupe des valeurs à forte capitalisation qui ont le vent en poupe.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, l'énergie

.SPNY a été le plus faible, en baisse de 1 % sur la journée, tandis que la technologie a augmenté de 1,6 % et a été suivie par les services de communication .SPLRCL , qui ont ajouté 1,3 %.

Voici l'instantané de clôture:

