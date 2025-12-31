Wall Street termine la dernière séance de l'année en baisse, mais termine l'année 2025 avec des gains annuels importants

Les trois indices enregistrent des gains annuels

Nike en hausse après que le directeur général Hill a acheté des actions pour 1 million de dollars

Vanda Pharma bondit après l'approbation par la FDA d'un médicament contre le mal des transports

(Mise à jour à la clôture) par Saeed Azhar, Purvi Agarwal et Nikhil Sharma

Les principaux indices de Wall Streetont terminé en baisse lors de la dernière séance de 2025, mais ont enregistré des gains annuels importants après une année en dents de scie dominée par les incertitudes tarifaires du président Donald Trump et une euphorie autour des actions axées sur l'intelligence artificielle.

Le S&P 500 .SPX , le Dow .DJI et le Nasdaq .IXIC ont enregistré des gainsà deux chiffres cette année, leur troisième année consécutive dans le vert, une tendance observée pour la dernière fois en 2019-2021.

Le Dow Jones a également enregistré sa huitième hausse mensuelle consécutive, la plus longue depuis 2017-2018. Le rallye a été soutenu par un appétit insatiable pour les actions liées à l'intelligence artificielle, qui a poussé les trois indices à des niveaux record cette année.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 50,37 points, soit 0,73%, pour terminer à 6 847,18 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 178,03 points, soit 0,76%, pour s'établir à 23 241,05. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 301,95 points, soit 0,62%, à 48 065,11.

Sur la journée, les valeurs énergétiques .SPNY et les valeurs technologiques .SPLRCT ont glissé . Microsoft MSFT.O , qui est l'une des entreprises les plus importantes du secteur, était en baisse, et EQT Corp EQT.N a fortement chuté.

"Je ne m'attends pas à ce que les derniers jours aient une grande influence sur la performance de l'année prochaine, il est tout à fait normal dans un marché haussier d'avoir des moments de repli", a déclaré Giuseppe Sette, cofondateur et président de Reflexivity, soulignant les opportunités de prise de bénéfices lorsque la liquidité était faible.

Wall Street a fait une remontée spectaculaire depuis les creux d'avril, lorsque les tarifs douaniers du "Jour de la libération" de Trump ont déclenché un effondrement sur les marchés mondiaux, fait fuir les investisseurs des actions américaines et menacé la croissance en assombrissant les perspectives de taux d'intérêt.

Pourtant, le gain annuel de l'indice de référence S&P 500 est inférieur à celui de certains indices mondiaux, en particulier l'indice Asia-Pacific ex-Japan measure

.MIAPJ0000PUS , qui a progressé de près de 27 % en 2025, car les investisseurs en actions se sont diversifiés.

"Nous nous attendons à ce que cet élargissement des performances s'accentue en 2026, à la fois aux États-Unis et sur les marchés internationaux", a déclaré Jitania Kandhari, CIO adjointe du groupe solutions et multi-actifs chez Morgan Stanley Investment Management.

"L'ère des gagnants étroits cède la place à un ensemble d'opportunités plus large et mieux réparti à l'échelle mondiale. L'indice S&P équipondéré semble bon par rapport à l'indice S&P pondéré en fonction de la capitalisation

La quatrième séance consécutive de pertes de Wall Streeta défié les attentes d'un "rallye du Père Noël" , au cours duquel le S&P 500 progresse généralement au cours des cinq derniers jours de bourse de décembre et des deux premiers jours de janvier, selon le Stock Trader's Almanac (Almanach des négociants en bourse).

Le fabricant de puces Nvidia NVDA.O - en forte hausse depuis le début de l'année- a été l'un des nombreux bénéficiaires du commerce de l'IA, devenant la première société cotée en bourse à atteindre une capitalisation boursière de 5 000 milliards de dollars.

L'indice des services de communication .SPLRCL est devenu le plus performant de l'indice S&P 500 cette année, grâce à la forte progression d'Alphabet GOOGL.O .

Les fabricants de puces de stockage tels que Micron Technology MU.O , Western Digital WDC.O et Seagate STX.O devraient surperformer leurs homologues du S&P 500, leur valeur ayant plus que triplé en 2025.

En revanche, FMC Corp FMC.N et Fiserv FISV.O ont été les grands perdants de l'année.

La trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale donnera le ton aux marchés mondiaux en 2026, après que les récentes données économiques et les attentes d'un nouveau président dovish de la Fed aient incité les investisseurs à prévoir de nouvelles réductions.

Nike NKE.N a progressé après que le directeur général Elliott Hill a déclaré avoir acheté récemment pour environ 1 million de dollars d'actions. Vanda Pharmaceuticals VNDA.O a bondi après que la Food and Drug Administration américaine a approuvé son médicament pour la prévention des vomissements induits par les mouvements.

Les volumes de transactions sont restés faibles au cours de cette semaine écourtée par les vacances, les marchés étant fermés jeudi pour le jour de l'An.