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Wall Street termine en ordre dispersé sur fond de tensions au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 22:14

Les marchés américains ont clôturé en léger repli lundi, pénalisés par le regain de tensions au Moyen-Orient. Les investisseurs sont également restés prudents à l'approche d'une semaine marquée par les résultats des principaux groupes technologiques, qui pourraient donner le ton pour la suite de la saison des publications.

Les principaux indices de Wall Street ont terminé la séance en ordre dispersé. Le S&P 500 a cédé 0,19% à 7 443,2 points, le Dow Jones a perdu 0,59% à 51 839,2 points, tandis que le Nasdaq 100 est parvenu à grappiller 0,04% pour clôturer à 28 604,2 points. Les marchés ont été freinés par une nouvelle montée des tensions au Moyen-Orient. Les Houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont annoncé la mise en place d'un blocus maritime contre l'Arabie saoudite, alimentant les craintes d'une perturbation des approvisionnements énergétiques mondiaux. Dans le même temps, un haut responsable iranien a indiqué qu'une nouvelle proposition prévoyant un cessez-le-feu de dix jours avait été transmise à Téhéran afin de relancer l'accord intérimaire conclu le mois dernier.

Les investisseurs ont également les yeux tournés vers la saison des résultats, qui s'accélère cette semaine avec les publications d'Alphabet, Tesla, Intel et IBM. Les valeurs des semi-conducteurs seront particulièrement surveillées après la récente correction du secteur, les résultats d'entreprises comme Intel ou Texas Instruments étant susceptibles d'apporter de nouvelles indications sur les perspectives de l'industrie et sur la dynamique des investissements dans l'intelligence artificielle.

Parmi les principales variations de la séance, Alphabet a gagné 1,5% après des informations faisant état du développement d'une nouvelle puce pour serveurs intégrant Gemini, destinée à améliorer l'efficacité des applications d'intelligence artificielle tout en réduisant les besoins en capacité de calcul. Intel a progressé de 2,2%, porté par l'optimisme de plusieurs courtiers avant la publication de ses résultats prévue après la clôture de jeudi. Archer Aviation s'est distingué avec un bond de près de 20% après avoir présenté Thunder, un appareil militaire autonome à décollage et atterrissage verticaux développé en partenariat avec Anduril.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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