Wall Street termine en ordre dispersé, le Nasdaq plombé

- Le Dow Jones .DJI gagne 0,1%

- Le S&P 500 .SPX gagne 0,05%

- Le Nasdaq .IXIC cède 0,22%

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi dans un marché volatil, les signes de ralentissement de l'inflation ne compensant pas la méforme des valeurs technologiques, liée aux inquiétudes entourant l'IA, ce qui a valu au S&P 500 et au Dow Jones de signer leur plus importante baisse sur la semaine depuis novembre.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,10%, ou 48,95 points, à 49.500,93 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 3,41 points, soit 0,05%, à 6.836,17 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 50,48 points, soit -0,22%, à 22.546,671 points

Sur la semaine, le Nasdaq recule de plus de 2% et le Dow Jones et le S&P-500 de respectivement 1,2 et 1,4%.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,4% sur un an en janvier aux États-Unis, soit un peu moins que les 2,5% attendus par les économistes interrogés par Reuters, ce qui renforce les paris sur les baisses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) cette année, malgré les incertitudes entourant le marché du travail.

"En résumé, ce chiffre est encourageant. Il indique que nous sommes encore loin de l'objectif de 2% fixé par la Fed, mais l'inflation n'accélère pas et nous commençons peut-être à entrevoir une lueur d'espoir concernant l'impact inflationniste des droits de douane. Cet impact est toujours présent, mais il se modère", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

La perspective d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed ne compense pas totalement les inquiétudes persistantes entourant l'intelligence artificielle (IA) et les investissements considérables que vont devoir consentir les entreprises du secteur, dont les capitalisations se sont envolées au cours de l'année écoulée.

Les valeurs technologiques à forte capitalisation ont une nouvelle fois sous-performé vendredi, Nvidia NVDA.O et Apple

AAPL.O perdant toutes deux plus de 2%.

A l'inverse, Applied Materials AMAT.O (+8%) a tiré son épingle du jeu, les investisseurs pariant sur le fait que les difficultés d'approvisionnement en puces mémoire continueront à stimuler les commandes.

(Rédigé par Sinéad Carew à New York, version française Tangi Salaün)