JO: cataclysme sur la glace, Malinin s'écroule, Shaidorov sacré
information fournie par AFP 13/02/2026 à 23:39

Mikhail Shaidorov lors de son programme libre de patinage artistique le 13 février 2026 sur la patinoire de Milanoù le Kazakhstanais a été sacré champion olympique au terme d'une soirée où le favori américain Ilia Malinin est passé au travers ( AFP / Piero CRUCIATTI )

Personne n'aurait pu imaginer ce scénario. Il fallait un cataclysme pour que l'or olympique échappe à Ilia Malinin et le cataclysme s'est produit vendredi soir sur la patinoire de Milan où le Kazakhstanais Mikhail Shaidorov a été sacré champion olympique.

Shaidorov a produit le programme libre de sa vie pour s'imposer avec un score total de 291,58 points. Le Japonais Yuma Kagiyama a pris la médaille d'argent comme à Pékin il y a quatre ans (280,06 pts), devant un autre Japonais, Shun Sato (274,90 pts).

Double champion du monde en titre, invaincu depuis deux ans et attendu en grand favori, Ilia Malinin, qui écrase habituellement la concurrence, a complètement sombré et termine finalement 8e, juste derrière le Français Adam Siao Him Fa, 7e.

A l'issue de sa prestation, le jeune homme blond aux cheveux en bataille s'est pris le visage dans les mains, comprenant le désastre qui venait de se passer. A ses côtés dans le "Kiss and Cry", son père et entraîneur n'arrivait pas à y croire.

"Je ne m'attendais pas à ça. Je me sentais vraiment prêt pour cette compétition. Je me sentais prêt dès que je suis monté sur la glace. Mais je pense que c'est peut-être ça qui m'a fait défaut, j'étais peut-être trop confiant, je pensais que tout allait bien se passer", a-t-il déclaré au micro de NBC.

L'Américain Ilia Malinin a chuté lors de son programme libre aux Jeux de Milan Cortina le 13 février 2026 à Milan. Brillant lors du programme court, mardi, il finit hors du podium, seulement 8e ( AFP / WANG Zhao )

"Honnêtement, c'est arrivé. Je n'arrive pas à comprendre ce qui vient de se passer. C'est comme ça."

Interrogé sur l'origine plutôt mentale ou physique de ses difficultés du soir, l'Américain, qui avait brillé lors du programme court mardi soir, a répondu: "Je pense que c'était clairement mental."

- "Pas facile" pour Siao Him Fa -

Attendu comme l'une des grandes stars des Jeux de Milan Cortina, Malinin, pourtant en tête de près de cinq points après le programme court, a semblé submergé par le stress vendredi soir lors du programme libre.

Après un premier quadruple flip réussi, son fameux quadruple Axel - saut le plus difficile de l'éventail de saut, et qu'il est le seul à savoir faire - a laissé place à un simple Axel, donnant le ton du reste de son programme.

Le Kazakhstanais Mikhail Shaidorov (au centre) avec ses entraîneurs au moment où sa note s'affiche après son programme libre de patinage artistique le 13 février 2026 où il a décroché l'or à la surprise générale ( AFP / WANG Zhao )

Deux grosses chutes sont ensuite intervenues et deux de ses quadruples sauts ont été remplacés par des doubles sauts, alors qu'il jalonne habituellement son libre de sept quadruples sauts.

Sa prestation du jour lui a valu la 15e place du programme libre, un classement indigne de son exceptionnel talent.

Son score total s'élève à 264,49 points, très loin de son record personnel de 333,81 points.

Au final, le titre revient au Kazakhstanais Mikhail Shaidorov, 21 ans et vice-champion du monde en titre.

Le Français Adam Siao Him Fa, troisième après le court et idéalement placé pour un podium, s'est lui aussi effondré vendredi lors du programme libre le 13 février 2026 et termine 7e de l'épreuve individuelle de patinage artistique des Jeux de Milan Cortina ( AFP / Piero CRUCIATTI )

Le Français Adam Siao Him Fa, troisième après le court et idéalement placé pour un podium, s'est également effondré vendredi et termine 7e avec 269,27 points.

"J'étais très déçu de ce programme. Ça n'a pas été facile", a reconnu le Bordelais en essuyant ses larmes. "Après la première chute, j'ai essayé de me reconcentrer, de me remettre dans le programme, de passer à l'étape suivante, au saut suivant. Enchaîner erreur après erreur, c'est dur à encaisser. D'autant plus que c'est sur la compétition la plus importante de cette saison. Ce n'est pas évident. Forcément, je suis très déçu."

