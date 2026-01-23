 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street termine en ordre dispersé, la géopolitique freine le risque
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 23:00

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, les inquiétudes géopolitiques freinant l'appétit pour le risque, tandis que le fabricant de semi-conducteurs Intel est pénalisé par ses perspectives moroses.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,58%, ou 285,30 points, à 49.098,71 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 2,26 points, soit 0,03% à 6.915,61 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 65,23 points, soit 0,28% à 23.501,244 points.

Malgré un rebond lors des deux dernières séances, la Bourse de New York reste méfiante face aux turbulences provoquées par le président américain Donald Trump, qui a menacé d'imposer des droits de douane aux Européens hostiles à ses projets au Groenland avant de faire marche arrière, invoquant un accord-cadre sur l'île arctique avec l'Otan.

Les investisseurs semblent cependant confiants malgré l'incertitude sur le plan géopolitique, l'état général de l'économie américaine restant robuste.

"Quand on pense à ce que cela signifie d'un point de vue d'un investisseur, nous sommes plutôt satisfaits de notre situation actuelle", estime Jason Blackwell, directeur des stratégies d'investissement chez Focus Partners Wealth.

La volatilité sur les marchés était à prévoir en 2026 avec la tenue des élections des midterms aux Etats-Unis, ajoute-t-il, mais les gains des entreprises devraient continuer de grimper.

"Nous sommes plutôt optimistes, mais nous sommes conscients que le reste de l'année pourrait réserver des rebondissements importants."

Outre la géopolitique, les investisseurs ont le regard tourné vers la saison des résultats d'entreprises et pénalisent le fabricant de puces Intel INTC.O , qui recule de plus de 17% après avoir publié jeudi soir des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels inférieurs aux estimations.

NVIDIA NVDA.O progresse de 1,5% après que les autorités chinoises ont informé Alibaba 9988.HK , Tencent 0700.HK et ByteDance qu'ils pouvaient préparer leurs commandes de puces d'IA H200 de Nvidia, ce qui suggère que Pékin est sur le point d'approuver officiellement l'importation de composants essentiels au fonctionnement de l'intelligence artificielle, rapporte Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Meta META.O et Amazon AMZN.O progresse respectivement de 1,7% et 3,3%.

La semaine prochaine sera par ailleurs celle de la première réunion de la Réserve fédérale (Fed) en 2026 et, si un statu quo est largement attendu, les opérateurs chercheront à s'assurer de l'indépendance de la banque centrale, alors que Donald Trump pourrait prendre dans les prochains jours une décision au sujet du successeur de Jerome Powel à la tête de l'institution.

========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

Valeurs associées

AMAZON.COM
239,1300 USD NASDAQ +2,04%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 098,71 Pts Index Ex -0,58%
INTEL
45,0700 USD NASDAQ -17,03%
META PLATFORMS
658,7600 USD NASDAQ +1,72%
NASDAQ Composite
23 501,24 Pts Index Ex +0,28%
NVIDIA
187,6700 USD NASDAQ +1,53%
S&P 500 INDEX
6 915,61 Pts CBOE +0,03%
TENCENT HLDG
64,890 EUR Tradegate -0,17%
USA BENCHMARK 10A
4,268 Rates -0,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank