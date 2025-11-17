 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 323,91
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street termine en nette baisse
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 22:16

*

Le Dow Jones cède %, le S&P-500 % et le Nasdaq %

La Bourse de New York a fini en nette baisse lundi, alors que les investisseurs attendent avec nervosité la publication des résultats de Nvidia

NVDA.O et celle de certaines données officielles après la fin du "shutdown" de l'administration fédérale

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,18%, ou 557,24 points, à 46.590,24 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 61,70 points, soit -0,92%, à 6.672,41 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 192,51 points, soit -0,84%, à 22.708,075 points.

La prudence domine à l'approche des rendez-vous clés de la semaine, qui pourraient être déterminants pour influencer l'opinion des investisseurs sur le secteur de l'IA et la politique monétaire américaine.

Tous les regards sont tournés vers le rapport sur l'emploi du mois de septembre, dont la publication a été reportée à jeudi, et qui devrait confirmer les indicateurs privés précédents montrant un ralentissement du marché du travail.

Cependant, en l'absence de chiffres plus récents - et compte tenu des doutes quant à l'impact que le "shutdown" pourrait avoir sur la qualité des données publiées à partir de cette semaine - les investisseurs restent convaincus que la Réserve fédérale marquera une pause dans son cycle d'assouplissement monétaire en décembre.

Les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt américains le mois prochain sont tombées sous 50% après les déclarations de responsables de la banque centrale, préoccupés surtout par l'inflation.

Tout cela dans un contexte où la prudence reste également de mise concernant le secteur technologique, à quelques jours de la publication, mercredi, des résultats financiers de Nvidia.

Le titre du géant des puces électroniques a perdu 1,82% lundi sur fond d'inquiétude croissante quant à l'existence d'une bulle spéculative dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Alphabet, la maison mère de Google GOOGL.O , a au contraire gagné 3,11%, à un niveau record, après que Berkshire Hathaway

BRKa.N a annoncé avoir pris une participation de 4,3 milliards de dollars dans la société.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Caroline Valetkevitch, version française Tangi Salaün)

Valeurs associées

ALPHABET-A
285,0200 USD NASDAQ +3,11%
BERKSHIRE HATH RG-A
755 000,001 USD NYSE -1,12%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 590,24 Pts Index Ex -1,18%
NASDAQ Composite
22 708,07 Pts Index Ex -0,84%
NVIDIA
186,6000 USD NASDAQ -1,88%
S&P 500 INDEX
6 672,41 Pts CBOE -0,92%
USA BENCHMARK 10A
4,145 Rates +0,27%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street flanche, s'inquiète du poids de la tech
    information fournie par AFP 17.11.2025 22:34 

    La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, crispée par les niveaux élevés de valorisation des grands noms de la tech et de l'intelligence artificielle (IA), alors que le géant des puces Nvidia doit publier ses résultats cette semaine. Le Dow Jones a reculé ... Lire la suite

  • Le logo de la Bourse de New York le 30 ocotbre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street flanche, s'inquiète du poids de la tech
    information fournie par AFP 17.11.2025 22:11 

    La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, crispée par les niveaux élevés de valorisation des grands noms de la tech et de l'IA, alors que le géant des puces Nvidia doit publier ses résultats cette semaine. Le Dow Jones a reculé de 1,18%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite

  • Conférence de presse de dirigeants, à la COP30, à Belem (Brésil), le 17 novembre 2025 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Attaquée sur sa taxe carbone, l'Union européenne se défend à la COP30
    information fournie par AFP 17.11.2025 21:49 

    La COP30 en Amazonie brésilienne est entrée lundi dans sa deuxième et dernière semaine avec des sujets de blocage majeurs, dont la taxe carbone aux frontières européennes attaquée par la Chine et d'autres pays, mais déclarée non négociable par l'Union européenne. ... Lire la suite

  • La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin (g), au côté du Premier ministre, Sébastien Lecornu, à la tribune du sommet "Choose France", à la Maison de la Chimie à Paris, le 17 novembre 2025 ( POOL / Thomas SAMSON )
    Une édition de Choose France focalisée sur les entreprises tricolores qui investissent en France
    information fournie par AFP 17.11.2025 21:37 

    Le sommet Choose France, grand-messe annuelle habituellement destinée aux investisseurs étrangers, a mis à l'honneur lundi, pour sa première "édition France", les entreprises tricolores qui choisissent d'investir dans le pays, à hauteur de 30,4 milliards d'euros ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank