Wall Street termine en légère baisse

La Bourse de New York a terminé pratiquement inchangée vendredi dans un faible volume de transactions avant un week-end de trois jours.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,17%, ou 83,11 points, à 49.359,33 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 4,46 points, soit -0,06%, à 6.940,01 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 14,63 points, soit -0,06%, à 23.515,388 points.

Les trois indices terminent en baisse sur la semaine, malgré les résultats trimestriels plutôt solides des grandes banques américaines publiés ces derniers jours et une deuxième journée de hausse pour les valeurs des fabricants de semi-conducteurs.

"Le début de la saison des résultats est une des raisons de la stagnation des marchés", estime Anthony Saglimbene, stratégiste en chef marchés chez Ameriprise Financial.

"Les résultats des banques témoignent d'un contexte économique et commercial généralement favorable. Nous allons maintenant observer les résultats d'autres entreprises, appartenant à d'autres secteurs, ce qui nous permettra d'avoir une vision plus précise des fondamentaux", ajoute-t-il.

Wall Street restera fermée lundi pour le Martin Luther King Day.

(Rédigé par Caroline Valetkevitch, version française Tangi Salaün)