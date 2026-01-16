 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street termine en légère baisse
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 22:16

*

- Le Dow Jones .DJI cède 0,17%

*

- Le S&P 500 .SPX cède 0,06%

*

- Le Nasdaq .IXIC cède 0,06%

La Bourse de New York a terminé pratiquement inchangée vendredi dans un faible volume de transactions avant un week-end de trois jours.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,17%, ou 83,11 points, à 49.359,33 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 4,46 points, soit -0,06%, à 6.940,01 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 14,63 points, soit -0,06%, à 23.515,388 points.

Les trois indices terminent en baisse sur la semaine, malgré les résultats trimestriels plutôt solides des grandes banques américaines publiés ces derniers jours et une deuxième journée de hausse pour les valeurs des fabricants de semi-conducteurs.

"Le début de la saison des résultats est une des raisons de la stagnation des marchés", estime Anthony Saglimbene, stratégiste en chef marchés chez Ameriprise Financial.

"Les résultats des banques témoignent d'un contexte économique et commercial généralement favorable. Nous allons maintenant observer les résultats d'autres entreprises, appartenant à d'autres secteurs, ce qui nous permettra d'avoir une vision plus précise des fondamentaux", ajoute-t-il.

Wall Street restera fermée lundi pour le Martin Luther King Day.

========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Caroline Valetkevitch, version française Tangi Salaün)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 359,33 Pts Index Ex -0,17%
NASDAQ Composite
23 515,39 Pts Index Ex -0,06%
S&P 500 INDEX
6 940,01 Pts CBOE -0,06%
USA BENCHMARK 10A
4,188 Rates +0,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank