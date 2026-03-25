Loana, télé-réalité et enfer du décor

La gagnante Loana roule sur l'avenue la Grande Armée à Paris après avoir quitté le loft, le 05 juillet 2001, à l'issue de la soirée finale de Loft Story diffusée sur la chaîne M6 ( AFP / OLIVIER MORIN )

Une ascension fulgurante puis une longue dégringolade entre drogues, violences et tentatives de suicide: Loana, première vedette de télé-réalité en France retrouvée morte mercredi à 48 ans, a contribué à révolutionner le paysage audiovisuel avant de sombrer dans la solitude.

Son corps sans vie a été retrouvé à son domicile de Nice, "plusieurs jours" après son décès, selon le procureur Damien Martinelli.

Ces dernières années, l'ex-star révélée par "Loft Story" n'était plus que l'ombre d'elle-même lors de ses rares apparitions médiatiques. Sa fin de vie a été marquée par une succession d'hospitalisations, d'épisodes psychiatriques et de violences subies.

Cette descente aux enfers a culminé en 2024 lorsqu'elle est invitée dans l'émission "Touche pas à mon poste" et raconte un viol extrêmement violent qu'elle a récemment subi.

Visiblement traumatisée et lourdement médicamentée, elle peine à formuler des phrases, apparaissant en état de choc.

- Naissance d'une star -

La France avait découvert Loana Petrucciani (de son nom complet) le 26 avril 2021 alors qu'elle s'apprêtait à vivre avec d'autres anonymes dix semaines durant 24 heures sur 24 sous l'oeil des caméras de M6 . La télé-réalité, importée des Pays-Bas par Endemol, était née.

Christophe et Loana, les vainqueurs du jeu de M6 Loft Story, saluent la foule, le 15 juillet 2001 à Saint-Tropez, après leur arrivée dans la villa dans laquelle ils devront vivre 45 jours sous l'oeil de deux webcams ( AFP / Pascal GUYOT )

Loana, jeune femme blonde née à Cannes en août 1977, en devient très vite une figure emblématique.

Ses ébats avec Jean-Edouard Lipa, lui aussi enfermé dans le Loft, sont filmés dans une piscine. L'indignation est à son comble, l'émission est accusée de tous les maux mais Loana devient en quelques instants une vedette du petit écran.

Elle remporte l'émission et descend les Champs-Elysées à la manière des joueurs de football. S'ensuit un tourbillon médiatique entre plateaux de télévision, couverture du magazine Elle et publication de son autobiographie, "Elle m'appelait Miette", quelques mois plus tard.

Dans ce livre, succès de librairie, elle lève le voile sur son enfance difficile et revient sur son drame personnel quand, à 19 ans, elle a confié sa petite fille Mindy aux services sociaux.

En parallèle, elle tente différentes reconversions: mannequin pour Jean Paul Gaultier, styliste pour une ligne de vêtements portant son nom, animatrice TV sur des chaînes du câble...

- Clinique psychiatrique -

En 2006, elle participe à une autre émission de télé-réalité dans la jungle brésilienne, "Je suis une célébrité: sortez moi de là !", dont elle finit troisième.

L'ancienne star de télé-réalité Loana lors de la 71e édition du Festival de Cannes, le 12 mai 2018 ( AFP / LOIC VENANCE )

L'histoire tourne cependant rapidement au cauchemar pour Loana. Elle quitte peu à peu le monde du show business et entame un long déclin personnel, qui la voit régulièrement faire la Une de la rubrique faits divers.

Elle est notamment retrouvée inanimée chez elle en 2009, affirmant avoir été agressée par deux hommes, et fait une tentative de suicide quelques années plus tard qui la plonge dans le coma.

En 2020, elle partage sur les réseaux sociaux des photos de son corps couvert d'hématomes, accusant son ex-compagnon de l'avoir frappée.

La même année, elle est internée en clinique psychiatrique après une crise de démence dans les rues de Paris. D'autres séjours en hôpital suivront pour des overdoses ou des traumatismes liés à des malaises.

"C'est avec une immense émotion que j'apprends le décès de Loana. Cela fait 25 ans que nos chemins se sont croisés, et je suis honorée d'avoir partagé tant de souvenirs avec elle. J'ai été témoin de ses succès et de ses combats. Je pense bien sûr à sa maman, Violette, à sa fille, à son frère et aux lofteurs qui ont fait partie de cette aventure", a réagi sur Instagram Alexia Laroche-Joubert, productrice de "Loft Story".