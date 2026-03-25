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Wall Street termine en hausse, sensible à la détente des prix du pétrole
information fournie par AFP 25/03/2026 à 21:35

Des opérateurs à la Bourse de New York le 24 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Des opérateurs à la Bourse de New York le 24 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé dans le vert mercredi, profitant du recul des cours de l'or noir et des perspectives d'avancées diplomatiques pour aboutir à un cessez-le-feu au Moyen-Orient.

Le Dow Jones a pris 0,66%, l'indice Nasdaq a avancé de 0,77% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,54%.

"Les marchés boursiers poursuivent leur remontée aujourd’hui sur des négociations positives avec Téhéran renforçant l’espoir qu’un cessez-le-feu pourrait être imminent", relève Jose Torres, d'Interactive Brokers.

La porte-parole de l'exécutif américain a assuré mercredi que les discussions "continuent" avec l'Iran, les jugeant même "productives".

Karoline Leavitt a toutefois ajouté que Donald Trump était prêt à "déchaîner l'enfer" sur l'Iran si aucun accord n'était trouvé.

"Les investisseurs s'accrochent vraiment à la moindre nouvelle encourageante en ce moment", juge auprès de l'AFP Jack Ablin, de Cresset.

Même les démentis répétés de Téhéran sur l'existence de ces pourparlers - le pays a assuré n'avoir "pas l'intention de négocier" - n'ont pas complètement érodé l'optimisme des opérateurs boursiers.

Wall Street reste "dominée par un seul facteur, le prix du pétrole brut", selon Jose Torres.

Ils ont reculé de plus de 2% mercredi.

Les spécialistes de l'or noir ont retenu que l'Iran a affirmé offrir un "passage sûr" aux "navires non hostiles" qui souhaiteraient naviguer dans le détroit d'Ormuz, passage vital pour les exportations d'hydrocarbures du Golfe.

Des prix de l'énergie plus bas viennent tempérer les craintes d'accélération de l'inflation.

Les taux obligataires reculaient en conséquence vers 20H20 GMT, le rendement à dix ans s'affichant à 4,32% contre 4,36% à la clôture la veille.

Pour Jack Ablin, il faut aussi souligner "que les prévisions de bénéfices des entreprises semblent toujours tenir bon", soit parce que les investisseurs anticipent une fin de conflit proche, soit parce qu'ils estiment que l'économie américaine sera relativement épargnée des secousses économiques.

Côté entreprises, Meta (+0,33%) et Alphabet (+0,13%), la maison mère de Google, ont bien résisté à leur condamnation pour avoir contribué à la dépression d'une adolescente via Instragram et Youtube.

Cette jurisprudence pourrait influer sur les centaines de procédures actuellement en cours aux Etats-Unis contre des entreprises contrôlant des réseaux sociaux.

Le géant britannique des microprocesseurs Arm Holdings (+16,38% à 157,07 dollars) s'est envolé après la présentation d'une première puce pensée et fabriquée entièrement par ses soins, et dédiée à l'intelligence artificielle (IA).

Selon l'entreprise, cette nouvelle création pourrait générer à elle seule 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici cinq ans.

L'opérateur télécoms américain EchoStar (+7,43% à 119,07 dollars) a clôturé en forte hausse. Selon le média américain The Information mardi, SpaceX - propriété d'Elon Musk - s'apprête à déposer son dossier d'introduction en Bourse auprès du régulateur américain des marchés.

EchoStar, qui a vendu pour plusieurs milliards de dollars de fréquences à SpaceX, possède aussi une participation dans la compagnie spatiale.

Nasdaq

Valeurs associées

ALPHABET-A
290,9300 USD NASDAQ +0,17%
ARM HOLDING ADR
157,0700 USD NASDAQ +16,38%
ECHOSTAR RG-A
119,0700 USD NASDAQ +7,43%
INTERACTIVE BR RG-A
68,6800 USD NASDAQ +3,87%
META PLATFORMS
594,8900 USD NASDAQ +0,33%
S&P GLOBAL
408,410 USD NYSE -0,67%
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1 commentaire

  • 22:11

    On lit vraiment n'importe quoi. La détente des prix du pétrole.... Alors que la baril est passé de 98 à 103 USD sur les 10 dernières heures ce mercredi pour finir en hausse de +3%

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