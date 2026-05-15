Droits de douane et cyberattaque poussent Jaguar Land Rover dans le rouge

( AFP / - )

Entre les droits de douane aux États-Unis et une violente cyberattaque, le constructeur automobile britannique de luxe Jaguar Land Rover (JLR) a vu son résultat net annuel basculer dans le rouge, selon des chiffres publiés jeudi, qui montrent toutefois une amélioration au quatrième trimestre.

Sur son exercice annuel décalé, achevé au 31 mars, "la perte après impôt s'est élevée à 244 millions de livres (280 millions d'euros, ndlr), contre un bénéfice de 1,8 milliard de livres" un an plus tôt, selon un communiqué du constructeur détenu par le groupe indien Tata Motors.

Son chiffre d'affaires, à 22,9 milliards de livres sur la période, a baissé de 20,9% sur un an, pénalisé aussi par l'arrêt progressif d'anciens véhicules en prévision du lancement de nouveaux modèles et par "l'environnement concurrentiel" en Chine.

JLR, comme les autres constructeurs automobiles britanniques, avait souffert en début d'année dernière des droits de douane américains, qui l'avaient poussé à suspendre en avril ses livraisons de véhicules aux États-Unis.

Le secteur, dans son ensemble, avait pu souffler à partir de juillet grâce à l'entrée en vigueur d'un accord commercial entre Londres et Washington.

Mais le répit a été de courte durée pour JLR: une cyberattaque a mis le constructeur à l'arrêt pendant plus d'un mois courant septembre - avec un impact qui avait été chiffré en novembre à 196 millions de livres par le constructeur.

"JLR a traversé une année difficile, avec un chiffre d'affaires et un bénéfice pénalisés par de multiples vents contraires" mais "nous nous sommes bien redressés au quatrième trimestre, lorsque la production est revenue à des niveaux normaux", a fait valoir le directeur général, P.B. Balaji, cité dans le communiqué.

JLR estime être "résilient et bien positionné pour faire face aux défis géopolitiques, inflationnistes et réglementaires auxquels l'industrie est confrontée".