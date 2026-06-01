Wall Street termine en hausse, porté par les gains du secteur technologique et les espoirs de paix entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +0,09%, S&P 500 +0,26%, Nasdaq +0,42%

* Nvidia en hausse après avoir dévoilé une nouvelle puce destinée à intégrer l'IA dans les ordinateurs portables

* L'action Micron dépasse les 1.000 dollars pour la première fois

* Rapport sur l'emploi et résultats de Broadcom attendus cette semaine

(Mise à jour avec les cours de clôture des actions individuelles, les volumes de transactions et la liste des gagnants et des perdants) par Stephen Culp et Medha Singh

Les actions de Wall Street ont enregistré de modestes gains lundi, les investisseurs suivant de près l'évolution des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran et saluant le lancement d'une nouvelle puce informatique qui promet d'introduire l'intelligence artificielle dans l'informatique personnelle.

Les valeurs technologiques ont progressé de 2,5%, propulsant le Nasdaq et le S&P 500 vers de nouveaux records de clôture, tandis que l'indice Dow Jones des valeurs vedettes a clôturé en légère hausse, ses gains étant limités par la faiblesse de tous les secteurs du S&P 500 sauf deux sur les onze principaux.

Le président américain Donald Trump a déclaré que les pourparlers avec l'Iran se poursuivaient . Plus tôt, l'agence de presse iranienne avait annoncé que Téhéran était en train de suspendre les négociations indirectes avec Washington après qu'une nouvelle série de frappes eut menacé de faire dérailler les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre, qui en est désormais à son quatrième mois.

L'intensification des hostilités a fait bondir les prix du brut, alimentée par les craintes quant à la mesure dans laquelle une guerre prolongée pourrait accélérer l'inflation.

« Nous ne savons pas vraiment où en sont les choses », a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez GLOBALT à Atlanta. « Le marché semble penser que quelque chose va finir par se faire à un moment donné, mais nous ne disposons pas d’informations très fiables sur lesquelles nous appuyer, comme ce que veulent vraiment les Iraniens et ce que Trump est prêt à accepter. »

Les actions ont encore progressé après que Trump a déclaré qu’aucune troupe israélienne n’entrerait à Beyrouth, citant un appel avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Nvidia NVDA.O a progressé de 6,3% après que la société a dévoilé une nouvelle puce qui intègre directement des capacités d’IA dans les ordinateurs personnels.

Cette puce est le fruit d'un partenariat de trois ans avec Microsoft MSFT.O visant à "réinventer le PC" pour l'ère de l'IA, a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia. L'action Microsoft a progressé de 2,3%.

La réaction des valeurs du secteur des semi-conducteurs a été mitigée. Qualcomm QCOM.O a chuté de 8,8%, tandis qu'Intel

INTC.O a reculé de 4,7%. En revanche, l'action Micron MU.O a franchi pour la première fois la barre des 1.000 dollars, en hausse de 6,6%.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 1,1%.

Sur le plan économique, l'activité manufacturière américaine s'est développée en mai pour le cinquième mois consécutif, alors que les fabricants de biens font face à des vents contraires liés aux droits de douane et à la géopolitique.

Les investisseurs se tourneront vers le rapport sur l'emploi de vendredi, avant la première réunion de politique monétaire de Kevin Warsh en tant que président de la Réserve fédérale américaine ce mois-ci, dans un contexte de craintes d'une hausse de l'inflation liée à la guerre en Iran qui pourrait bouleverser la reprise boursière.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 46,42 points, soit 0,09%, à 51.078,88, le S&P 500 .SPX a gagné 19,90 points, soit 0,26%, à 7.599,96 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 114,19 points, soit 0,42%, à 27.086,81.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, seules la technologie .SPLRCT et l'énergie .SPNY ont enregistré des hausses, tandis que les services aux collectivités ont subi la plus forte baisse en pourcentage.

Les valeurs du secteur des logiciels ont rebondi après les fortes ventes enregistrées plus tôt cette année en raison des craintes liées à la disruption provoquée par l'IA. ServiceNow

NOW.N et IBM IBM.N ont respectivement progressé de 9,2% et 7,6%. L'indice des services logiciels .SPLRCIS a gagné 4,3%.

"Du côté des logiciels, les entreprises qui ne se portaient pas très bien auparavant affichent aujourd’hui de bons résultats", a ajouté Martin. "Cela s’explique en partie par les déclarations de Nvidia selon lesquelles les logiciels font partie de la solution, ce qui explique le retour du marché vers les actions du secteur logiciel."

Cadence Design Systems CDNS.O a gagné 10,5% après avoir lancé un agent IA alimenté par Nvidia pour la conception de puces.

Les résultats de Broadcom AVGO.O , attendus mercredi, seront scrutés de près à la suite des solides résultats de Dell

DELL.N la semaine dernière, qui ont signalé une forte demande en serveurs d'IA.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,04 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a enregistré 519 nouveaux plus hauts et 144 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2.436 titres ont progressé et 2.403 ont reculé, les titres en hausse l'emportant sur les titres en baisse dans un rapport de 1,01 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 29 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 18 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 122 nouveaux plus hauts et 77 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les bourses américaines s'est élevé à 21.80 milliards d'actions, contre une moyenne de 19.71 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.