Comptes de campagne 2017 de LFI: fin des investigations à Paris

Jean-Luc Mélenchon, chef de file de LFI, lors d'un meeting à Marseille, le 7 mai 2026 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

L'information judiciaire portant sur les comptes de campagne de 2017 de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle de 2027, est terminée depuis début mai, avec quatre mises en examen, ont indiqué lundi des sources proches du dossier, confirmant une information du Monde.

La justice soupçonne Mediascop, la société de conseil en communication de la députée de Paris Sophia Chikirou, d'avoir surfacturé certaines prestations lors de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017, soit une possible escroquerie au préjudice de l'Etat s'agissant de dépenses de campagne remboursées par l'argent public.

Une enquête avait été ouverte à Paris en avril 2018, nourrie de signalements de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) puis de la cellule de renseignement financier Tracfin.

En octobre 2018, le parquet avait diligenté des perquisitions spectaculaires, au siège du parti, chez le leader de La France insoumise (LFI) et de nombreux collaborateurs, déclenchant l'ire du parti de gauche radicale.

Début novembre 2018, le dossier avait été confié à des juges d'instruction, aboutissant à des premières mises en examen au printemps 2021, de l'association l'Ere du peuple et de la mandataire financière Marie-Pierre Oprandi principalement pour prêt illicite de main-d'oeuvre, loin des soupçons d'escroquerie et de surfacturations initialement évoqués, ce que LFI avait vu comme une victoire.

Mais la justice avait finalement alourdi les charges, mettant en examen en septembre 2021 le député LFI de Seine-Saint-Denis Bastien Lachaud, salarié en 2017 en tant que trésorier de l'Ere du peuple, notamment pour prêt illicite de main-d'œuvre, faux, escroquerie et tentative d'escroquerie.

La députée LFI Sophie Chikirou à l'Assemblée nationale, le 13 mai 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

En février 2022, l'association elle-même avait vu ses poursuites aggravées, avec l'ajout des infractions d'escroquerie et tentative d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux.

Selon un rapport d'enquête de mai 2022 dévoilé par Mediapart et dont l'AFP a eu connaissance, Mediascop avait vu sa rentabilité passer de 12% pour la présidentielle 2012 à 22% pour celle de 2017, un niveau "supérieur" à des entreprises similaires, même si les experts soulignaient que la comparaison était "difficile".

En septembre 2024, Sophia Chikirou a été mise en examen pour escroquerie aggravée, abus de biens sociaux et recel d'abus de confiance.

Maintenant que les investigations sont terminées, le parquet doit prendre ses réquisitions puis le juge trancher sur la tenue d'un procès ou non.

Plusieurs éléments font dire à LFI qu'il n'y aura "aucun procès".

D'une part, "le candidat Jean-Luc Mélenchon et le directeur de campagne Manuel Bompard n'ont été ni entendus par les juges au cours de l'instruction ni mis en examen", a souligné le mouvement politique.

D'autre part, "la contre-expertise" demandée par Mediascop "a démontré clairement qu'il n'y avait eu aucune surfacturation", a affirmé LFI.

Un autre dossier judiciaire parisien, dit des assistants parlementaires, a aussi récemment été clôturé, sans personne mis en examen.