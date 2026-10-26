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Wall Street termine en hausse porté par l'IPO d'Anthropic
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 22:21

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La Bourse de New York a fini en hausse lundi, la perspective d'introduction en Bourse (IPO) d'Anthropic redonnant confiance aux investisseurs dans les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,28%, ou 146,42 points, à 52.361,58 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 53,09 points, soit 0,70% à 7.676,77 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 214,04 points, soit 0,83% à 26.169,381 points.

L'intelligence artificielle (IA) s'annonce une nouvelle fois sous les feux de la rampe de la saison des résultats, alors qu'Anthropic a dévoilé lundi son prospectus d'introduction en Bourse et exposé ses ambitions de développer des systèmes d’IA capables de transformer l’économie mondiale.

En plus de la saison des résultats, les investisseurs se préparent également à la réunion de la Fed et aux élections de mi-mandat du 3 novembre.

La décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur les taux d’intérêt est attendue mercredi, bien qu'un statu quo soit largement anticipé après la hausse de septembre.

Les investisseurs considèrent toutefois qu’une hausse en décembre reste possible, ainsi qu’au moins deux hausses de 25 points de base d’ici mi-2027, selon les données de LSEG.

Les cours pétroliers reculent lundi au gré de pourparlers de médiation à Téhéran, ce qui contribue à rassurer les investisseurs alors que près d'un tiers des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine, dont les géants de l’IA Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O .

Aux valeurs, META META.O a fini en baisse de 1,9% après avoir annoncé son intention de lever jusqu'à 95 milliards de dollars (84,86 milliards d'euros) de capitaux propres afin de financer son expansion dans le domaine de l'IA, notamment en matière de centres de données, de puissance de calcul dans le cloud et d'autres infrastructures.

Tesla TSLA.O a bondi de 5,2 % pour clôturer à son plus haut niveau depuis plus de trois mois, après que Barclays a relevé sa recommandation sur le titre, passant de "neutre" à "surpondérer".

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage par Zhifan Liu)

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
316,8000 USD NASDAQ -1,06%
AMAZON.COM
249,0900 USD NASDAQ +0,44%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 361,58 Pts Index Ex +0,28%
META PLATFORMS
630,5600 USD NASDAQ -1,88%
MICROSOFT
532,6000 USD NASDAQ +1,54%
NASDAQ Composite
26 169,38 Pts Index Ex +0,82%
S&P 500 INDEX
7 676,77 Pts CBOE +0,70%
TESLA
391,6200 USD NASDAQ +5,21%
USA BENCHMARK 10A
5,090 Rates +0,16%
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    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 27 octobre - ** L'action SCX.ai SCX.AX progresse de 8,7 % à 0,25 dollar australien, en ... Lire la suite

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