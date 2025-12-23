Wall Street termine en hausse, les valeurs de croissance progressent

Le Dow Jones gagne 0,16%, le S&P-500 0,46% et le Nasdaq 0,57%

par Chuck Mikolajczak

La Bourse de New York a fini en hausse mardi, après la publication de données économiques meilleures que prévues qui ont fait rebondir les rendements obligataires et ont porté les valeurs de croissance.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,16%, ou 79,73 points, à 48.442,41 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 31,30 points, soit 0,46% à 6.909,79 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 133,02 points, soit 0,57% à 23.561,844 points.

Les données publiées par le département américain du Commerce ont montré que le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis avait progressé de 4,3% sur la période allant de juillet à fin septembre, contre une progression de 3,8% au deuxième trimestre.

Cette dynamique devrait toutefois être de courte durée en raison d'une inflation toujours élevée et de l'impact du récent "shutdown" de l'administration fédérale.

Les rendements obligataires à court terme ont progressé après la publication de ces chiffres.

La confiance des consommateurs américains s'est par ailleurs détériorée en décembre dans un contexte d'inquiétude concernant le marché de l'emploi et les revenus des ménages, montre l'enquête mensuelle de l'organisation patronale Conference Board publiée mardi.

La production industrielle a quant à elle progressé plus que prévu en novembre, montrent les statistiques officielles publiées par la Réserve fédérale.

Les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA), telles Nvidia NVDA.O , Amazon.com AMZN.O , Alphabet GOOGL.O ou Broadcom AVGO.O , ont progressé.

ServiceNow NOW.N a reculé après avoir annoncé le rachat d'Armis, une startup spécialisée dans la cybersécurité, pour un montant de 7,75 milliards de dollars.

Le constructeur naval militaire Huntington Ingalls HII.N a progressé après que le président américain Donald Trump a fait état de projets pour une nouvelle classe de navires portant son nom.

Les volumes d'échange devraient être faible dans les prochains jours, alors que les marchés se préparent à une séance écourtée mercredi et resteront fermés jeudi et vendredi en raison des vacances de Noël.

(Avec Sruthi Shankar et Shashwat Chauhan; version française Camille Raynaud)