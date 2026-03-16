Wall Street termine en hausse, les traders revenant sur les valeurs de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Meta gagne du terrain après avoir annoncé son intention de supprimer 20 % des emplois

* Dollar Tree progresse après avoir signalé un allègement tarifaire

* La conférence de Nvidia pourrait renforcer la confiance dans l'IA

* S&P 500 +1,01%, Nasdaq +1,22%, Dow +0,83%

(Mise à jour avec les mouvements boursiers de clôture) par Noel Randewich et Johann M Cherian

Wall Street a terminé en forte hausse lundi, alimentée par les gains des actions liées à l'IA, Meta Platforms ayant grimpé après un rapport indiquant qu'elle se préparait à des licenciements massifs, tandis que les prix du pétrole ont reculé en raison de l'incertitude persistante concernant le conflit au Moyen-Orient. Meta < META.O > a bondi de 2,3 % après que Reuters a rapporté que la plateforme de médias sociaux prévoit de réduire ses effectifs d'au moins 20 % pour compenser les investissements coûteux dans l'infrastructure d'intelligence artificielle et se préparer à une plus grande efficacité apportée par les travailleurs assistés par l'IA. Nvidia NVDA.O a terminé en hausse de 1,6 % après que le directeur général Jensen Huang a annoncé de nouveaux composants lors de la conférence annuelle des développeurs du fabricant de puces. La société taïwanaise Foxconn < 2317.TW >, qui fabrique des serveurs d'intelligence artificielle utilisant des puces Nvidia, a publié lundi une forte prévision de revenus trimestriels .

Tesla < TSLA.O > a augmenté de 1,1 % après que le directeur général Elon Musk a déclaré que le projet Terafab de l'entreprise pour fabriquer des puces d'IA sera lancé dans sept jours.

Micron Technology MU.O a bondi de 3,7 % après que le fabricant de puces mémoire a annoncé des plans pour une deuxième usine de fabrication à Taïwan.

Une légère baisse des prix du brut après que les États-Unis ont déclaré qu'ils accepteraient que certains navires iraniens, indiens et chinois traversent le détroit d'Ormuz a également apporté un peu de soulagement au marché.

"On apprend que des pétroliers iraniens traversent ou vont bientôt traverser le détroit d'Ormuz, ce qui est positif pour la stabilité économique mondiale", a déclaré Terry Sandven, stratège en chef pour les actions chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

"Mais dans l'ensemble, la voie à suivre est pleine de rebondissements.... On ne sait pas quand le conflit prendra fin"

La hausse des prix de l'énergie devrait occuper une place importante dans les réunions des banques centrales du monde entier cette semaine.

Il est largement prévu que la Fed laisse ses taux d'intérêt inchangés à la fin de sa réunion de deux jours, mercredi. Selon les données compilées par le LSEG, les opérateurs ont repoussé leurs attentes d'une réduction des taux d'intérêt d'au moins 25 points de base au-delà du mois d'octobre, alors qu'ils s'attendaient auparavant à une réduction en juillet.

"Il y a plusieurs raisons de prendre les signaux de cette réunion avec des pincettes. Tout d'abord, une fluctuation des prix du pétrole dans un sens ou dans l'autre pourrait rapidement faire changer d'avis la Fed, et deuxièmement, les marchés pourraient légèrement ignorer les messages du président (Jerome) Powell, étant donné qu'il s'agira de l'une des dernières réunions de son mandat", a déclaré James McCann, économiste principal chez Edward Jones, dans une note.

Le S&P 500 a grimpé de 1,01 % pour terminer la séance à 6 699,38 points, sa plus forte progression en un jour depuis plus d'un mois.

Le Nasdaq a gagné 1,22% à 22 374,18 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,83% à 46 946,41 points.

Les 11 indices sectoriels du S&P 500 ont tous progressé, menés par les technologies de l'information .SPLRCT , en hausse de 1,39%, suivis par un gain de 1,34% pour la consommation discrétionnaire .SPLRCD .

L'indicateur de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a perdu 3,5 points à 23,7, tandis que l'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux d'intérêt, a gagné 0,94%.

Malgré les baisses enregistrées au cours des trois dernières semaines, les actions américaines se sont mieux comportées que les actions mondiales, soutenues par un rebond des valeurs technologiques en perte de vitesse et par le fait que le pays est un exportateur net de pétrole. Toutefois, le S&P 500 reste en baisse d'environ 2 % jusqu'à présent en 2026. La production industrielle de février a augmenté de 0,2 %, ce qui est légèrement supérieur aux attentes d'une hausse de 0,1 %. Les valeurs du voyage Delta Air Lines DAL.N et Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N ont augmenté de 3,5% et 5,1%, respectivement, stimulées par la baisse des prix du pétrole. Les valeurs cryptographiques Strategy Inc MSTR.O ont grimpé de 5,6 %, le bitcoin BTC= ayant progressé d'environ 3 %.

Le distributeur discount Dollar Tree DLTR.O a augmenté de 6,4 % après avoir signalé qu'il pourrait bénéficier de tarifs douaniers favorables à court terme. Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse au sein du S&P 500 .AD.SPX dans une proportion de 3,1 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 16 nouveaux plus hauts et 10 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 51 nouveaux plus hauts et 138 nouveaux plus bas.

Le volume sur les bourses américaines a été relativement faible, avec 17,4 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 19,9 milliards d'actions sur les 20 séances précédentes.