Wall Street termine en hausse, le rallye technologique se poursuit, emmené par Micron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur le marché après la clôture)

Nike en perte de vitesse avec des marges brutes en baisse au 2ème trimestre

Micron Technology poursuit son redressement

Les actions sont volatiles en ce jour des trois sorcières

Les indices finissent en hausse: Dow 0,38%, S&P 0,88%, Nasdaq 1,31%

par Abigail Summerville et Sruthi Shankar

Les actions américaines ont clôturé en hausse vendredi après un début de semaine difficile, le rebond des valeurs technologiques ayant compensé la chute des valeurs de consommation telles que Nike. Les grandes capitalisations ont prolongé leurs gains de jeudi, lorsque les fortes prévisions du fabricant de puces Micron Technology MU.O ont ravivé l'optimisme autour des actions liées à l'intelligence artificielle, qui avaient récemment été mises sous pression en raison de valorisations élevées et de préoccupations en matière de financement. Micron a atteint un record de clôture vendredi, terminant la journée en hausse de 7 %. Nvidia NVDA.O a augmenté de 3,9 %, les États-Unis ayant lancé un examen qui pourrait permettre les premières expéditions vers la Chine de la deuxième puce d'IA la plus puissante de Nvidia. Pendant ce temps, Oracle ORCL.N a bondi de 6,6 % après que le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, a signé des accords contraignants pour transférer le contrôle des opérations américaines de l'application vidéo de courte durée à un groupe d'investisseurs, y compris le géant de l'informatique en nuage.

"La technologie en général, en particulier les entreprises liées à l'intelligence artificielle, a subi une forte pression et lorsque Micron a publié ses résultats mercredi et que le marché a réagi comme il l'a fait, il y a l'idée que les gens peuvent peut-être revenir à ces actions ", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt Investments. Le mois de décembre est aussi traditionnellement une période faste pour les marchés boursiers. Depuis 1950, le "rallye du Père Noël" s'est traduit par une hausse moyenne de 1,3 % de l'indice S&P 500 au cours des cinq derniers jours de bourse de l'année et des deux premiers jours de janvier, selon le Stock Trader's Almanac .

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 183,04 points, soit 0,38%, à 48 134,89, le S&P 500 .SPX a gagné 59,74 points, soit 0,88%, à 6 834,50 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 301,26 points, soit 1,31%, à 23 307,62.

Sur la semaine, le S&P a gagné 0,11% et le Nasdaq 0,48%. Le Dow Jones a quant à lui baissé de 0,67 %.

Sept des secteurs du S&P 500 ont clôturé en hausse vendredi, tandis que les valeurs des services publics .SPLRCU et de la consommation de base .SPLRCS ont perdu respectivement 1,34% et 0,49%. Dans le secteur de la consommation, les actions de Nike NKE.N ont chuté de 10,5 % après que le géant des vêtements de sport ait annoncé une baisse des marges brutes pour le deuxième trimestre consécutif, pénalisé par de mauvaises ventes en Chine et des efforts pour redéfinir son assortiment de produits. Lamb Weston LW.N a plongé de près de 26% après que le fournisseur de frites surgelées ait signalé une faible demande pour ses produits pour le reste de l'année fiscale. Conagra CAG.N a chuté de 2,5% après que le fabricant de snacks à base de viande Slim Jim ait annoncé de faibles bénéfices. Les investisseurs ont été rassurés par le fait que les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté moins que prévu en novembre, mais certains analystes ont souligné que ces données pourraient être faussées en raison de la fermeture du gouvernement pendant 43 jours qui a empêché la collecte des données du mois d'octobre.

Les opérateurs ont continué à parier sur au moins deux réductions de 25 points de base des taux d'intérêt l'année prochaine de la part de la Réserve fédérale, selon les données de LSEG, tout en attribuant 20 % de chances à la première réduction dès janvier.

Les analystes ont mis en garde contre une volatilité accrue vendredi en raison du "jour des trois sorcières", c'est-à-dire l'expiration trimestrielle et simultanée des options sur actions, des contrats à terme sur indices boursiers et des contrats d'options sur indices boursiers.

"Le rebond de survente aide et l'expiration des options aide à liquider certaines de ces positions", a déclaré Brent Kochuba, fondateur du service d'analyse SpotGamma. Toutefois, il a fait remarquer que l'expiration des options pourrait rendre le marché plus vulnérable aux fluctuations de prix après les vacances de Noël.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,44 contre 1 à la Bourse de New York. Il y a eu 269 nouveaux sommets et 72 nouveaux creux sur le NYSE. Sur le Nasdaq, 2 781 titres ont progressé et 1 890 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,47 contre 1.

L'indice S&P 500 a enregistré 16 nouveaux records sur 52 semaines et cinq nouveaux records à la baisse, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 85 nouveaux records et 158 nouveaux records à la baisse.

Le volume sur les bourses américaines a été de 24,60 milliards d'actions, contre une moyenne de 17,19 milliards pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.