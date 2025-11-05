Wall Street termine en hausse, la solidité des données et des bénéfices compensant les inquiétudes concernant les valorisations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en hausse: Dow 0,48%, S&P 500 0,37%, Nasdaq 0,65%

L'économie américaine crée plus d'emplois privés que prévu en octobre

La Cour suprême remet en question la légalité des tarifs douaniers de Trump

Les actions de McDonald's, Amgen et Match Group augmentent après les résultats

(Mises à jour avec les cours de clôture) par Stephen Culp

Les actions américaines ont rebondi mercredi, alors que les craintes concernant les valorisations gonflées des valeurs technologiques se sont atténuées et que les résultats positifs et les données économiques meilleures que prévu ont alimenté l'appétit des investisseurs pour le risque.

Un large rallye a permis aux trois principaux indices boursiers américains d'augmenter au cours de la journée, avec un rebond des valeurs technologiques et de celles liées à la technologie en tête de la charge.

Mais le rallye a perdu de son élan après que le directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon , a déclaré à Reuters que les prix des actifs sont assez élevés et qu'il y a toujours un risque de baisse des marchés.

Les actions liées à la technologie et à l'intelligence artificielle ont propulsé le marché boursier à des niveaux record au cours des derniers mois, ce qui a suscité des inquiétudes quant aux valorisations excessives et a incité les dirigeants de Wall Street à émettre des avertissements de repli. Ces inquiétudesont atteint leur paroxysme mardi, lorsque le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur plus forte baisse en pourcentage en une seule journée depuis le 10 octobre. Malgré cela, les investisseursont considéré ce repli comme une saine prise de bénéfices .

"Les inquiétudes concernant les valorisations sont tout à fait légitimes et une correction à court terme de 10 % à 15 % est quelque chose qu'il faut anticiper à tout moment", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior de Wealthspire Advisors, à New York.

"Les investisseurs ont un peu tendance à penser que, s'il y a un repli, il sera de courte durée et que les choses rebondiront, et qu'il faut donc acheter la baisse et ne pas s'inquiéter

La Cour suprême des États-Unis a émis des doutes sur la légalité des tarifs douaniers du président Trump perturbateurs du marché dans une affaire aux implications économiques mondiales qui met à l'épreuve l'étendue de ses pouvoirs. Pékin a déclaré qu'il lèverait certains droits de douane de rétorsion sur les importations américaines, mais a maintenu les prélèvements de 10 % imposés après ce que Trump a appelé le Jour de la libération, le 2 avril. Les importations de soja américain resteront toutefois soumises à des droits de douane de 13 %.

Le rapport national sur l'emploi d'ADP a montré que les emplois privés ont rebondi en octobre, augmentant de 42 000. Toutefois, le marché du travail montre des signes de faiblesse, certains secteurs continuant à supprimer des emplois. Un rapport séparé a montré que le secteur des services américain était en expansion, même s'il perd des emplois et doit faire face aux coûts des intrants les plus élevés depuis près de trois ans.

L'impasse dans laquelle se trouve le Congrès a entraîné la plus longue fermeture du gouvernement américain, ce qui a contraint les investisseurs et la Réserve fédérale, qui dépend des données, à se fier aux indicateurs du secteur privé.

La saison des résultats du troisième trimestre continue de battre son plein alors qu'elle s'achemine vers la dernière ligne droite. Jusqu'à présent, 379 entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats, dont 83 % ont dépassé les attentes de Wall Street, selon les données du LSEG. Les analystes prévoient désormais une croissance agrégée des bénéfices du S&P 500 de 16,2 % en glissement annuel pour la période juillet-septembre, soit plus du double des 8,0 % attendus au début du trimestre, selon LSEG.

"Les bénéfices, les revenus et les prévisions ont été étonnamment positifs tout au long de cette saison des résultats", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie. "Cela alors que l'économie a connu une baisse des chiffres de l'emploi, ainsi que des tarifs douaniers et de leur impact incertain."

"De toute façon, novembre et décembre sont généralement de bons mois pour le marché", a ajouté Peter Tuz. "Et avec ces vents contraires, je ne vois rien qui puisse venir bouleverser la situation."

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 225,76 points, soit 0,48%, à 47 311,00, le S&P 500 .SPX a gagné 24,74 points, soit 0,37%, à 6 796,29 et le Nasdaq Composite .IXIC a grimpé de 151,16 points, soit 0,65%, à 23 499,80.

McDonald's MCD.N a gagné 2,2% après que la chaîne de restauration rapide a battu les estimations de ventes à magasins comparables, les offres de repas abordables ayant stimulé la demande.

Les prévisions de revenus de Match Group MTCH.O pour le quatrième trimestre sont restées en deçà des attentes. Mais les actions de la société mère de Tinder ont bondi de 5,2%.

Amgen AMGN.O a gagné 7,8 % à la suite de la publication d'un bénéfice supérieur aux attentes du fabricant de médicaments. Bank of America BAC.N a glissé de 2,0% bien que la banque ait relevé son objectif de rentabilité . L'assureur santé Humana HUM.N a chuté de 6,0% après la publication de ses résultats du troisième trimestre, tandis que Johnson Controls JCI.N , qui a bondi de 8,8%, a été l'un des principaux gagnants du S&P 500 après la publication de ses prévisions de bénéfices pour 2026, plus élevées que prévu .

Super Micro Computer SMCI.O a chuté de 11,3 % à la suite des résultats décevants de la société.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,09 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 134 nouveaux sommets et 120 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 3 006 titres ont progressé et 1 631 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,84 contre 1.

L'indice S&P 500 a enregistré 25 nouveaux records sur 52 semaines et 16 nouveaux records à la baisse, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 77 nouveaux records et 170 nouveaux records à la baisse.

Le volume sur les bourses américaines était de 19,17 milliards d'actions, par rapport à la moyenne de 20,96 milliards d'actions pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.