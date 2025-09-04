 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
42 580,27
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street termine en hausse, l'état du marché du travail confortant les prévisions sur les taux
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 22:10

*

Le Dow Jones a gagné 0,77%, le S&P-500 0,83% et le Nasdaq 0,98%

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, des données faisant état d'un ralentissement sur le marché du travail ayant conforté de nouveau les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) ce mois-ci.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,77%, ou 350,06 points, à 45.621,29 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 53,82 points, soit 0,83% à 6.502,08 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 209,97 points, soit 0,98% à 21.707,694 points.

Des données publiées plus tôt par le cabinet ADP ont montré que le secteur privé aux Etats-Unis a créé moins d'emplois qu'attendu en août, tandis que le département du Travail a fait état d'une hausse des inscriptions au chômage lors de la semaine au 30 août.

Les investisseurs attendent cependant avec impatience le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui sera publié vendredi.

"Je ne pense pas que les données sur le marché du travail que nous recevrons demain - les chiffres de l'emploi - changeront vraiment la donne, car (le président de la Fed, Jerome) Powell nous a déjà clairement fait comprendre que nous aurions une baisse des taux, à moins que les chiffres ne soient vraiment, vraiment hors normes", a commenté Mike Dickson, responsable recherche et stratégies quantitatives chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord.

Les investisseurs tablent à 95% sur une baisse de 25 points de base des taux de la Fed en septembre, selon l'outil FedWatch de CME. Une telle décision est largement attendue après les chiffres moroses de l'emploi en juillet et les commentaires accommodants de Jerome Powell.

Aux valeurs, l'action Salesforce CRM.N a cédé 4,85% en raison de prévisions en deçà des attentes pour le troisième trimestre.

Septembre est historiquement un mois faible sur les marchés actions, le S&P 500 perdant en moyenne 1,5% depuis 2000, selon des données LSEG.

Chez les gagnants, la chaîne de vêtements American Eagle Outfitters AEO.N a bondi de 37,96% après avoir annoncé mercredi des prévisions de ventes supérieures aux estimations pour le troisième trimestre.

Les gains enregistrés par les actions Amazon.com AMZN.O (+4,29%) et Meta Platforms META.O (+1,57%) ont également contribué à soutenir le marché.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Caroline Valetkevitch à New York, Purvi Agarwal et Ragini Mathur à Bangalore ; version française Kate Entringer)

Valeurs associées

AMAZON.COM
235,6800 USD NASDAQ +4,29%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
18,800 USD NYSE +37,93%
BROADCOM
306,1000 USD NASDAQ +1,23%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 621,29 Pts Index Ex +0,77%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
748,6500 USD NASDAQ +1,57%
NASDAQ Composite
21 707,69 Pts Index Ex +0,98%
S&P 500 INDEX
6 502,08 Pts CBOE +0,83%
SALESFORCE
244,080 USD NYSE -4,86%
USA BENCHMARK 10A
4,187 Rates -0,86%
© 2025 Thomson Reuters.

