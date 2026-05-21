Wall Street termine en hausse, l'attention se porte sur le Moyen-Orient

par Sinéad Carew et Utkarsh Hathi

La Bourse de New York a fini en légère hausse jeudi dans le sillage des prix du pétrole qui reculent et dans l'espoir qu'un accord puisse être trouvé entre l'Iran et les Etats-Unis alors même que les négociations continuent de s'enliser.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,55%, ou 276,31 points, à 50.285,66 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 12,75 points, soit 0,17% à 7.445,72 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 22,74 points, soit 0,09% à 26.293,098 points.

Après avoir accusé des pertes, les marchés ont fini en hausse et les prix du pétrole ont fini par refluer. Les marchés ont surveillé l'activité sur les réseaux sociaux pour glaner des informations sur les pourparlers entre Washington et Téhéran.

Si le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a fait état de signes de progression, le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, considère que le stock d'uranium hautement enrichi de la République islamique doit rester en Iran, ce qui marque un durcissement de la position de Téhéran face à l'une des principales exigences de Washington.

La Maison blanche a rappelé que le sujet du stock d'uranium hautement enrichi iranien faisait partie des lignes rouges définies par le président américain.

Jason Pride, chef de la stratégie d'investissement à Glenmede, a attribué la volatilité sur les marchés aux spéculations sur la géopolitique.

"Nous nous trouvons actuellement à des niveaux de valorisation élevés, en partie grâce aux résultats", a déclaré Jason Pride. "Cela a éclipsé les inquiétudes concernant l'Iran, mais la saison des résultats est désormais pratiquement terminée. Nous n'allons plus avoir de bonnes surprises de ce côté-là, ce qui signifie que l'attention du marché se reporte désormais sur l'Iran. À court terme, le marché va évoluer en fonction des rumeurs ou des accords effectivement annoncés concernant l'Iran."

"Le côté positif est que, d'un point de vue des marchés, le cessez-le-feu tient. Il est encourageant de constater que, selon les informations relayées par les médias, une issue reste possible. Le pétrole et le sentiment des marchés sont très sensibles à chaque titre de presse", a exposé Marc Dizard, directeur des investissements chez Huntington Wealth Management.

"Personne ne sait, à l'exception d'un cercle restreint en Iran et aux États-Unis, quels progrès réels sont réellement accomplis", a-t-il toutefois nuancé.

Même si l'Iran monopolise l'attention, les investisseurs analysent également les résultats et les prévisions de Nvidia

NVDA.O , qui ne semblent pas avoir fait grande impression puisque l'action a perdu 1,8%.

L'administration Trump va accorder des subventions à quelques entreprises du secteur en échange de participations dans certaines d'entre elles. IBM IBM.N recevra 1 milliard de dollars, tandis que Globalfoundries GFS.O devrait recevoir 375 millions de dollars, ont annoncé jeudi les deux sociétés dans des communiqués distincts. IBM a grimpé de 12,4% et Globalfoundries de 14,9%.

Walmart WMT.O , qui a maintenu ses objectifs annuels, dans un contexte économique tendu aux États-Unis, a chuté de 7,3%.

Intuit INTU.O a plongé de 20% après avoir revu à la baisse mercredi sa prévision de chiffre d'affaires annuel pour son logiciel de déclaration d'impôts, TurboTax, et annoncé la suppression de 17% de ses effectifs à temps plein.

Selon l'outil CME FedWatch, les investisseurs estiment désormais à 56,3% la probabilité que la Fed relève ses taux d'ici décembre.

Les données économiques relatives au marché du travail publiées jeudi n'ont pas contredit cette vision, puisque le nombre d'inscriptions au chômage a diminué au cours de la semaine au 16 mai, ce qui donne encore plus de marge de manoeuvre à la banque centrale pour se concentrer sur sa lutte contre l'inflation.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage par Zhifan Liu)