Wall Street termine en hausse, record du Dow Jones

Un opérateur à la Bourse de New York, le 19 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, soutenue par le repli des prix du pétrole, les investisseurs s'accrochant à l'espoir d'un accord entre Washington et Téhéran.

Après une ouverture dans le rouge, le Dow Jones a finalement clôturé sur un nouveau record - le premier depuis février - s'établissant à 50.285,66 points en clôture (+0,55%).

L'indice Nasdaq a avancé de 0,09% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,17%.

"Le marché montre les muscles et mise sur le fait que la guerre au Moyen-Orient pourrait bientôt se terminer", estime auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Les efforts s'intensifient jeudi pour mettre fin à la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, avec la visite à Téhéran d'un nouveau haut responsable du Pakistan, médiateur des discussions.

"L'annonce par un média saoudien d'un éventuel accord de cessez-le-feu entre les deux parties" a également été accueillie positivement par les opérateurs, remarquent les analystes de Briefing.com.

Ces espoirs d'une résolution du conflit ont fait chuter les cours du pétrole, à l'issue d'une séance en dents de scie.

Sur le marché obligataire, les taux se sont aussi détendus. L'échéance à dix ans évoluait à 4,57% vers 20H40 GMT, contre 4,59% la veille en clôture.

Les marchés pourraient toutefois se montrer nerveux tant qu'aucune confirmation officielle n'aura été donnée.

En parallèle, les investisseurs n'ont pas été chamboulés jeudi par les résultats publiés mercredi après la clôture par le géant des puces Nvidia (-1,77% à 219,51 dollars), figure de proue de l'engouement du marché pour l'intelligence artificielle (IA).

La première capitalisation mondiale a généré un bénéfice net de 58,3 milliards de dollars pour le premier trimestre de son exercice décalé, plus que triplé par rapport à la même période l'an passé, et meilleur qu'anticipé.

Mais l'action a pâti "d'inquiétudes liées à une concurrence de plus en plus vive" au sein du secteur, souligne Jose Torres, d'Interactive Brokers.

En outre, "selon certains, Nvidia investirait dans des entreprises qui, à leur tour, utilisent ces capitaux pour acheter les puces de Nvidia, créant ainsi un cercle vicieux qui gonfle le chiffre d'affaires sans pour autant refléter la demande finale réelle", observe Mark Malek, de Siebert Financial.

Ailleurs à la cote, l'enseigne de grande distribution Walmart (-7,27% à 121,34 dollars) a chuté après avoir prévenu que les consommateurs américains étaient contraints par le retour de l'inflation.

Indicateur de la santé économique des ménages aux Etats-Unis, le groupe a pourtant fait mieux que prévu pour son premier trimestre décalé, grâce aux ventes sur internet.

Le géant suédois de la musique en ligne Spotify (+13,06% à 489,93 dollars) a clôturé en nette hausse après l'annonce d'un accord avec la maison de disques Universal Music Group qui va permettre aux utilisateurs de la plateforme de créer des remix et des reprises de morceaux d'artistes du label en utilisant l'IA.

Le groupe informatique américain IBM (+12,43% à 252,96 dollars) a été propulsé par l'annonce d'un accord avec le gouvernement américain pour créer une usine de fabrication de puces quantiques.

Le ministère du Commerce s'engagerait à hauteur d'un milliard de dollars.

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