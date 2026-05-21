Une ingénieure chevronnée va diriger le canal de Panama

Ilya Espino de Marotta (d), alors sous-administratrice du canal, et la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, lors d'une visite du canal de Panama, le 9 juin 2023 ( AFP / Luis ACOSTA )

L'ingénieure panaméenne Ilya Espino de Marotta va devenir la première femme à diriger le canal de Panama en plus d'un siècle d'exploitation de cette voie interocéanique stratégique, après sa nomination annoncée jeudi.

Actuellement sous-administratrice du canal, elle prendra ses fonctions en septembre pour une période de sept ans, en remplacement de Ricaurte Vasquez.

Sa désignation par le conseil d'administration de l'Autorité du canal de Panama (ACP), organisme public autonome, a été annoncée jeudi sur X par le président panaméen, José Raul Mulino.

Jusqu'à présent, aucune femme n'avait occupé le poste d'administratrice du canal.

Diplômée en ingénierie maritime de la Texas A&M University, elle sera la quatrième personne de nationalité panaméenne à diriger la voie reliant l'Atlantique au Pacifique depuis que celle-ci est gérée par ce pays d'Amérique centrale.

Au cours de sa carrière au sein de l'ACP, Mme Espino de Marotta a notamment orchestré les travaux d'élargissement du canal en 2016, un chantier qui a permis de tripler sa capacité et a nécessité un investissement de plus de 5 milliards de dollars.

Elle est actuellement responsable du projet de construction d'un nouveau réservoir, pour un coût d'environ 1,5 milliard de dollars, destiné à garantir l'approvisionnement en eau et le passage des navires en cas de sécheresses.

La nouvelle administratrice devra également mener à bien le développement de deux nouveaux ports sur le canal et la construction d'un gazoduc.

Construit par les Etats-Unis et inauguré en 1914, le canal de 80 kilomètres est passé sous contrôle panaméen en 1999. Environ 5% du commerce maritime mondial y transite.

Le président américain Donald Trump a menacé à plusieurs reprises l'an dernier d'en reprendre le contrôle, estimant qu'il se trouvait sous l'influence de la Chine.

Le Panama est actuellement plongé dans un contentieux juridique après que la justice locale a annulé le contrat par lequel une filiale du groupe hongkongais CK Hutchison exploitait deux ports aux entrées du canal.

L'entreprise a saisi la Chambre de commerce internationale (ICC) et réclame au Panama environ 2 milliards de dollars de dommages et intérêts.