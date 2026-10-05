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Wall Street termine en hausse grâce à la tech
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 22:35

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La Bourse de New York a fini en hausse lundi dans le sillage du Nasdaq, porté par Nvidia et Microsoft, qui a touché un record alors que les investisseurs se concentraient sur une baisse des cours du pétrole dans l'attente des résultats trimestriels.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,18%, ou 90,94 points, à 51.267,90 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 51,23 points, soit 0,66% à 7.773,95 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 286,45 points, soit 1,05% à 27.477,31 points.

Alors que le rapport sur l'emploi aux États-Unis publié vendredi dernier a fait état d'une chute plus forte que prévu de la création d'emplois, les opérateurs renforcent leurs anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale s'abstiendra de relever une nouvelle fois les taux.

D'après les données LSEG, les marchés misent à 78% sur la probabilité d'un maintien des taux à l'issue de la prochaine réunion de la Fed, fin octobre.

Les cours du pétrole refluaient alors que les exportations de brut en provenance du Moyen-Orient ont augmenté et que les pays du G7 ont décidé de libérer 100 millions de barils de leurs réserves stratégiques.

Aux valeurs, Nvidia NVDA.O a terminé en hausse de 2,1%, touchant un record à la clôture.

Microsoft MSFT.O terminait en hausse de 1,5% alors que Meta META.O et Tesla TSLA.O grimpaient de 2%.

PTC PTC.O a bondi de 33% après que Schneider Electric

SCHN.PA a annoncé l'acquisition intégrale du capital du spécialiste des logiciels industriels américain pour près de 22,6 millions de dollars.

RXO RXO.N a grimpé de 22% après que la société de transport de fret C.H. Robinson Worldwide CHRW.O a accepté de racheter ce courtier en transport dans le cadre d'une opération mêlant actions et espèces, pour un montant de 5,8 milliards de dollars.

Cerebras Systems CBRS.O termine en hausse de 9% après que Sam Altman, le directeur général d'OpenAI, a déclaré que le concepteur de puces était un "partenaire proche".

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Zhifan Liu)

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NVIDIA
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