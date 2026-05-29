Wall Street termine en hausse grâce à l'IA et l'Iran

* Le Dow Jones .DJI gagne 0,72%, le S&P 500 .SPX 0,22% et le Nasdaq .IXIC 0,21%

La Bourse de New York a clôturé à des plus hauts inédits vendredi grâce au secteur de la technologie, porté par les perspectives optimistes de Dell, et dans l'espoir d'un accord entre Etats-Unis et Iran.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,72%, ou 363,49 points, à 51.032,46 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 16,43 points, soit 0,22% à 7.580,06 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 55,15 points, soit 0,21% à 26.972,62 points.

Le S&P 500 enregistre une hausse hebdomadaire pour la neuvième semaine consécutive, ce qui n'était plus arrivé depuis décembre 2023. Sur la semaine, l'indice a progressé de 1,43%, le Dow Jones de 0,9% et le Nasdaq de 2,39%, selon les données provisoires.

Dell DELL.N s'est envolé de plus de 30% après avoir relevé la veille ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année. Le fabricant d'ordinateurs a tiré vers le haut l'ensemble de la tech. Ses concurrents Hewlett Packard Enterprise HPE.N (+12,6%) et Super Micro Computer

SMCI.O (+11,6%) en ont également profité.

"Nous n'avons certainement pas vu la fin de l'optimisme autour de l'IA [intelligence artificielle]. Cela tient notamment à la solidité des résultats du premier trimestre", a commenté Melissa Brown, responsable de la recherche en matière de décisions d'investissement chez SimCorp. "Ce que nous avons observé ces dernières semaines, c'est une hausse des volumes, ce qui suggère que de nouveaux acteurs arrivent sur le marché."

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)