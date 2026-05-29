La tech et les espoirs de détente USA-Iran soutiennent Wall Street

Un écran à la Bourse de New York, le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé sur une note positive vendredi, aidée par l'intérêt toujours croissant autour des valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) et par les espoirs d'accord entre Washington et Téhéran.

Les trois principaux indices de la place américaine ont une nouvelle fois décroché des records: le Dow Jones a gagné 0,72% à 51.032,46 points, le Nasdaq a avancé de 0,20% à 26.972,62 points et le S&P 500 a progressé de 0,22% à 7.580,09 points.

"Nous terminons une neuvième semaine consécutive de hausse, principalement grâce à l'arrivée de nouveaux acteurs qui semblent tirer profit" de l'engouement pour l'IA, remarque auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Après Micron ou Sandisk, la dernière action au centre de l'attention des investisseurs a été vendredi celle du groupe informatique Dell, qui a été propulsée de 32,77% à 420,94 dollars.

L'entreprise a créé la surprise la veille, en publiant des performances financières bien meilleures qu'attendu, dont un chiffre d'affaires (CA) pour le premier trimestre en hausse de près de 88% d'une année à l'autre (à 43,84 milliards de dollars).

Le CA des serveurs IA a par ailleurs été multiplié par plus de huit d'une année à l'autre.

"La révolution de l'IA semble bel et bien s'étendre à d'autres acteurs que seule une poignée de géants" des semi-conducteurs, comme Nvidia ou Broadcom, remarque Art Hogan.

En parallèle, la place new-yorkaise a profité "d'un vent d'optimisme quant à la conclusion" potentielle "d'un accord de paix" entre les Etats-Unis et l'Iran, observent les analystes de Briefing.com.

Alors qu'on croyait les négociations en péril, des sources à Washington ont fait état d'un cadre d'accord avec Téhéran qui prévoit une extension de 60 jours du cessez-le-feu en cours depuis le 8 avril, et nécessite encore l'aval du président américain.

Face à cette perspective, les prix du pétrole sont tombés vendredi à des niveaux plus vu depuis près d'un mois et demi, atténuant quelque peu les inquiétudes inflationnistes.

Le marché ne s'est pas enflammé, tempère Art Hogan, alors que l'Iran a notamment fustigé "les demandes excessives ainsi que les positions changeantes et contradictoires" des Etats-Unis.

Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain restait quasiment stable par rapport à la veille, à 4,44% vers 20H15 GMT.

Au tableau des valeurs, la marque d'habillement American Eagle Outfitters a perdu 11,77% à 15,81 dollars après avoir annoncé un recul de ses ventes (à périmètre comparable) au premier trimestre, par rapport à début 2025. Ses objectifs pour le trimestre en cours ont aussi déçu.

Autre groupe de prêt-à-porter, Gap a lui chuté de 15,40% à 21,15 dollars après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles.

Auprès de la chaîne CNBC, le patron de l'entreprise a mis en avant la responsabilité de collections printemps-été qui n'ont pas su convaincre le public.

Le distributeur de demi-gros Costco a reculé de 3,91% à 956,32 dollars après avoir fait état de résultats mitigés la veille, avec notamment un repli du nombre de ses membres, la chaîne imposant une cotisation annuelle pour pouvoir accéder à ses rayons.

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