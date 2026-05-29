La police de l'immigration recule après des manifestations devant un centre de détention du New Jersey

Manifestation devant le centre de détention de la police de l'immigration (ICE) Delaney Hall, à Newark dans le New Jersey, le 26 mai 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La police de l'immigration (ICE) va cesser d'assurer la sécurité autour d'un centre de détention de migrants du New Jersey après plusieurs nuits de tensions avec des manifestants, ont annoncé les autorités locales vendredi.

"Cet après-midi, notre police d'Etat prendra le relais d'ICE pour assurer la sécurité publique devant Delaney Hall", dans la ville de Newark, a précisé la procureure générale du New Jersey, Jennifer Davenport, lors d'une conférence de presse.

Des zones dédiées aux manifestations contrôlées par la police vont également être créées.

Au moins 17 personnes ont été arrêtées lors de bousculades avec des agents fédéraux ces trois dernières nuits, selon le ministre américain de la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, sur X.

Du gaz au poivre a été utilisé contre les manifestants.

La situation n'est plus sûre "et c'est complètement inacceptable", a commenté la gouverneure démocrate du New Jersey, Mikie Sherrill, lors de cette conférence de presse.

"Nous devons tous faire tout notre possible pour apaiser les tensions dès maintenant. Je ne donnerai pas à ICE de prétexte pour étendre ses opérations dans notre Etat", a-t-elle ajouté, en référence aux actions de grande envergure menées à Chicago ou Minneapolis depuis le retour au pouvoir de Donald Trump.

- "Graves questions" -

Les manifestations ont débuté il y a une semaine, après que des migrants détenus à Delaney Hall, établissement privé de 1.000 lits utilisé exclusivement par ICE depuis 2025, ont entamé une grève de la faim et du travail pour protester contre leurs conditions de vie.

Dans une lettre en espagnol publiée par le mouvement de protection des sans-papiers Cosecha, environ 300 d'entre eux disent être "détenus sans motif valable", "ne pas bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate" et dénoncent "la mauvaise qualité de la nourriture".

Le sénateur démocrate du New Jersey Cory Booker, qui a visité l'établissement mercredi et réclame sa fermeture, a indiqué dans un communiqué avoir entendu des "dizaines" de témoignages dans ce sens. Selon lui, la majorité des détenus n'ont pas de casier judiciaire.

Mikie Sherrill a dit s'être vu refuser l'accès lundi et le département de la Santé du New Jersey n'a pu inspecter que le service de restauration jeudi. "Refuser de fournir un accès total soulève de graves questions sur ce qu'ICE essaie de cacher au public", a estimé Mme Sherrill dans un communiqué, appelant à la fermeture de Delaney Hall.

Markwayne Mullin lui a répondu sur X que les centres de détention font l'objet "d'audits et d'inspections réguliers par des organismes externes". "Tous les détenus reçoivent des repas adéquats, de l'eau potable, des couvertures, des soins médicaux et ont la possibilité de communiquer avec les membres de leur famille et leurs avocats", a-t-il ajouté.

- Contre-manifestation -

Une contre-manifestation est programmée samedi matin. Ceux qui y participent seront rassemblés dans une zone différente des anti-ICE, ont précisé les autorités.

La police de l'immigration a par ailleurs reçu sur X le soutien de Greg Bovino, ex-haut responsable de la police aux frontières et ancien visage de la politique anti-migrants clandestins de Donald Trump.

L'an dernier, plusieurs incidents se sont produits à Delaney Hall. Le maire démocrate de Newark Ras Baraka a été brièvement arrêté alors qu'il tentait d'y entrer. Une élue démocrate à la Chambre des représentants, LaMonica McIver, est poursuivie pour "agression" des forces de l'ordre à la suite d'une manifestation. Une rébellion s'est produite en interne et plusieurs détenus se sont échappés.

Les autorités du New Jersey et l'administration Trump s'affrontent par ailleurs en justice sur des sujets liés aux mesures anti-immigration. Le gouvernement tente de bloquer une mesure prise par Mme Sherrill pour empêcher les agents fédéraux d'opérer le visage caché. La ville de Roxbury, elle, veut mettre un terme à un projet de transformation d'un entrepôt commercial en centre de détention.