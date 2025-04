Wall Street termine en hausse, espère une désescalade des tensions commerciales

Un opérateur à la Bourse de New York, le 17 avril 2025. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, accueillant avec optimisme les propos rassurants de Pékin et de Washington sur la crise douanière, ainsi que l'attitude plus conciliante de Donald Trump envers la Fed.

Le Dow Jones a gagné 1,07%, l'indice Nasdaq a progressé de 2,50% et l'indice élargi S&P 500 de 1,67%.

Le marché réagit positivement à "tout message qui n'est pas négatif sur le plan commercial", résume auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Le président Donald Trump a reconnu mardi devant la presse que les surtaxes de 145%, qu'il a lui-même imposées aux produits chinois, étaient "très élevées" et qu'elles allaient "baisser de façon substantielle".

Pékin a de son côté déclaré mercredi que "les portes du dialogue restent grandes ouvertes".

La place américaine continue de vivre "au rythme des gros titres" sur la base des déclarations de Donald Trump, remarque M. Hogan.

Le marché "se retrouve dans une position plutôt positive, mais nous ne savons toujours pas quelle sera la finalité de cette guerre commerciale", tempère toutefois l'analyste.

Washington ne discute "pas encore" avec Pékin sur les droits de douane, a ainsi affirmé mercredi le ministre américain des Finances, Scott Bessent, lors d'une rencontre avec la presse dans la capitale américaine.

En outre, Donald Trump a aussi déclaré qu'il "n'avait pas l'intention" de renvoyer le président de la banque centrale américaine (Fed), après que ses virulentes critiques contre Jerome Powell ont fait tanguer les marchés financiers.

Lundi encore, le président américain s'en était pris à M. Powell, lui enjoignant de baisser les taux d'intérêts de la Fed.

"Le chef d'État américain a adopté une position plus coopérative à l'égard de la banque centrale", analyse dans une note Jose Torres, d'Interactive Brokers, ce qui a également soulagé les investisseurs.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'est très légèrement détendu, à 4,39% contre 4,40% mardi en clôture.

Côté entreprises, la saison des résultats a pour le moment été "suffisamment positive" pour ne pas entraver le mouvement haussier entamé par Wall Street, selon M. Hogan.

Au tableau des valeurs, le géant américain des véhicules électriques Tesla a publié mardi des résultats inférieurs aux attentes du marché, mis à mal par les conséquences de l'étroite collaboration de son patron Elon Musk avec l'administration Trump et par une gamme vieillissante.

Mais M. Musk a dit qu'il consacrerait à partir de mai beaucoup moins de temps à piloter la commission pour l'efficacité gouvernementale (Doge) mise en place par le président américain pour réduire les dépenses fédérales, ce qui a été apprécié par les investisseurs.

Le titre de Tesla a ainsi gagné 5,37%.

Le constructeur aéronautique américain Boeing a gagné du terrain (+6,06%) après la publication de ses résultats.

Le groupe a annoncé mercredi une perte nette moins creusée qu'attendu par les marchés au premier trimestre, profitant de la reprise des livraisons dans la branche commerciale pour laquelle il a confirmé ses objectifs de production.

Certaines des capitalisations géantes de la place américaine, à l'image de Nvidia (+3,86%) ou Amazon (+4,28%) ont particulièrement profité du mouvement haussier du jour.

