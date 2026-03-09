Wall Street termine en hausse, espérant une guerre courte en Iran

* - Le Dow Jones .DJI gagne 0,50%

* - Le S&P 500 .SPX gagne 0,83%

* - Le Nasdaq .IXIC gagne 1,38%

La Bourse de New York a fini en hausse lundi après que Donald Trump, sous pression d'une flambée des prix du pétrole qui fait craindre une nouvelle poussée inflationniste, a affirmé que la guerre contre l'Iran était "pratiquement terminée".

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,50%, ou 239,25 points, à 47.740,80 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 55,97 points, soit 0,83%, à 6.795,99 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 308,27 points, soit 1,38%, à 22.695,946 points.

Les trois indices ont signé un net rebond en fin de séance après que Donald Trump, sous la pression de la flambée des cours du pétrole, a déclaré que les États-Unis étaient "très en avance" sur leurs objectifs en Iran et que la guerre - très impopulaire dans l'opinion américaine - pourrait être "bien plus courte" que prévu.

En début de séance, les prix du pétrole ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis mi-2022 en raison de la pénurie d'approvisionnement causée par les perturbations du transport maritime au dixième jour de la guerre au Moyen-Orient.

L'envolée des prix de l'énergie pourrait entraîner une forte hausse de l'inflation, à un moment où de nombreux consommateurs américains peinent à joindre les deux bouts et alors que se profilent les élections de mi-mandat en novembre.

Les fluctuations intraday des marchés boursiers, portés par l'actualité, ont accentué la volatilité des échanges ces dernières semaines.

"Il règne encore une grande incertitude quant à la durée du conflit, ainsi qu'à celle de la fermeture du détroit d'Ormuz", a déclaré Sam Stovall, stratégiste en chef des investissements chez CFRA Research à New York.

"Aujourd'hui encore, ce renversement relatif des cours (en fin de séance) indique que les investisseurs sont à l'affût de la moindre opportunité pour revenir sur les marchés actions."

Côté valeurs, l'indice sectoriel des semi-conducteurs a nettement surperformé, les fabricants de puces SanDisk SNDK.O , Broadcom AVGO.O et Nvidia NVDA.O affichant de solides gains.

(Rédigé par Stephen Culp, version française Tangi Salaün)