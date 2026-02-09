Wall Street termine en hausse dans le sillage de la "tech"

par Sinéad Carew et Twesha Dikshit

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, portée par les valeurs technologiques après une semaine dernière volatile et dans l'attente de données économiques clés qui pourraient donner des indices sur l'évolution des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,04%, ou 20,20 points, à 50.135,87 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 32,52 points, soit 0,47% à 6.964,82 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 207,46 points, soit 0,90% à 23.238,67 points.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a prolongé ses gains de vendredi après une forte correction la semaine dernière. L'indice S&P 500 Software Services .SPLRCIS a également récupéré une partie de ses pertes pour enregistrer une deuxième journée consécutive de gains après sept jours de pertes alimentées par les craintes que l'IA puisse intensifier la concurrence.

Les investisseurs abordent avec prudence une semaine riche en indicateurs économiques, parmi lesquels figurent notamment le rapport sur l'emploi aux États-Unis, prévu mercredi après un retard lié au dernier "shutdown" de l'administration fédérale, et l'indice des prix à la consommation, attendu vendredi.

Les rapports sur l'emploi et l'inflation aux Etats-Unis, prévus mercredi et vendredi respectivement, devraient notamment aider les opérateurs à mieux anticiper le rythme et le calendrier des ajustements de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) dans une année marquée par la nomination d'un nouveau président lorsque le mandat de Jerome Powell prendra fin en mai.

Outre l'agenda macroéconomique bien chargé, les défis que pose l'intelligence artificielle (IA) à d'autres entreprises tels que les fournisseurs de logiciels ou les dépenses colossales qu'elle entraîne pour les géants de la technologie, continuent de peser.

Les craintes se sont quelque peu apaisées en fin de semaine dernière, grâce notamment au rebond des valeurs liées aux semi-conducteurs, mais la volatilité pourrait rester à l'ordre du jour jusqu'à la publication des résultats du géant Nvidia

NVDA.O le 25 février.

Aux valeurs, le géant de la distribution alimentaire Kroger

KR.N , qui a nommé lundi l'ancien dirigeant de Walmart Greg Foran au poste de directeur général, grimpe pour sa part de 3,9%.

La société de télésanté Hims & Hers HIMS.N a perdu 16% après avoir annulé le lancement d'une version moins chère de la pilule anti-obésité Wegovy de son rival danois Novo Nordisk

NOVOb.CO .

Oracle ORCL.N a pris 9,6% après que D.A. Davidson ait relevé sa recommandation de « neutre » à « acheter ».

