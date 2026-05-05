Wall Street termine en hausse dans le sillage de l'IA

La Bourse de New York a fini en hausse mardi portée par Intel et les géants du secteur de l'intelligence artificielle (IA), alors que l'accord de cessez-le-feu perdure tant bien que mal entre l'Iran et les Etats-Unis et que les investisseurs se concentraient sur les bons résultats trimestriels.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,73%, ou 356,35 points, à 49.298,25 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 58,47 points, soit 0,81% à 7.259,22 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 258,32 points, soit 1,03% à 25.326,126 points.

Les marchés ont porté leur attention sur les entreprises du secteur de l'IA, l'indice Philadelphia SE Seminconducteur .SOX a bondi de 4,2%, touchant un record.

Advanced Micro Devices (AMD) AMD.O a pris 4% avant la publication de ses résultats après clôture.

INTEL INTC.O grimpe de 13%. Selon l'agence Bloomberg, APPLE AAPL.O est en discussions préliminaires avec Intel et Samsung Electronics 005930.KS pour la production des processeurs principaux de ses appareils.

Selon Tajinder Dhillion, responsable de la recherche sur les résultats, les entreprises du S&P 500 devraient afficher une croissance globale de leurs bénéfices de 28 % en glissement annuel pour le premier trimestre, soit le double des prévisions de 14 % établies début avril. Les géants de l'IA de Wall Street sont en grande partie à l'origine de cet optimisme.

"Les marchés suivent les fondamentaux. Les résultats sont plutôt solides et on s'attend à ce que cette tendance se poursuive jusqu'à la fin de l'année", analyse Tom Hainlin, stratège en investissement chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

"Les dépenses des entreprises restent élevées, que ce soit sur l'IA ou d'autres outils de productivité et les consommateurs continuent de dépenser", a-t-il ajouté.

Les chiffres publiés mardi ont montré que le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis était tombé à 6,866 millions en mars, un chiffre légèrement supérieur à l'estimation de 6,835 millions. Cela a conforté l'idée selon laquelle la résilience du marché du travail pourrait permettre à la banque centrale de maintenir ses taux d'intérêt à un niveau élevé plus longtemps.

Aux valeurs, DUPONT DD.N a gagné 8,4%. Le fabricant de matériaux industriels a relevé ses prévisions annuelles de bénéfice ajusté et de chiffre d'affaires, après avoir dépassé les attentes sur le bénéfice du premier trimestre, grâce à des hausses de prix et une plus value liée à la cession de sa division Aramids, spécialisée dans la production de Kevlar.

PINTEREST PINS.N a fait état lundi d'une prévision de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieure aux attentes des analystes, misant sur une croissance soutenue des dépenses publicitaires, ce qui fait grimper l'action de 6,9%

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage par Zhifan Liu)