Wall Street termine en hausse

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, prolongeant le rebond de la semaine précédente, soutenue par le redressement des valeurs de semi-conducteurs.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,29%, ou 155,84 points, à 53.055,91 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 54,19 points, soit 0,72% à 7.537,43 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 288,49 points, soit 1,12% à 26.121,16 points.

Broadcom AVGO.O a progressé de 3,73% après l'annonce d'un accord élargi avec Apple AAPL.O jusqu'en 2031 pour développer et fournir des puces sur mesure.

Sur le front des entreprises, Microsoft MSFT.O a reculé de 0,96% après avoir annoncé la suppression d'environ 4.800 de ses effectifs, soit près de 4.800 postes. O'Reilly Automotive

ORLY.O a chuté de 6,65%, tandis que Genuine Parts GPC.N a abandonné 2,94% dans le sillage d'une offre de rachat en numéraire évoquée par la presse.