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Wall Street termine en hausse
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 23:36

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, prolongeant le rebond de la semaine précédente, soutenue par le redressement des valeurs de semi-conducteurs.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,29%, ou 155,84 points, à 53.055,91 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 54,19 points, soit 0,72% à 7.537,43 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 288,49 points, soit 1,12% à 26.121,16 points.

Broadcom AVGO.O a progressé de 3,73% après l'annonce d'un accord élargi avec Apple AAPL.O jusqu'en 2031 pour développer et fournir des puces sur mesure.

Sur le front des entreprises, Microsoft MSFT.O a reculé de 0,96% après avoir annoncé la suppression d'environ 4.800 de ses effectifs, soit près de 4.800 postes. O'Reilly Automotive

ORLY.O a chuté de 6,65%, tandis que Genuine Parts GPC.N a abandonné 2,94% dans le sillage d'une offre de rachat en numéraire évoquée par la presse.

Valeurs associées

APPLE
312,6600 USD NASDAQ +1,31%
BROADCOM
373,9000 USD NASDAQ +3,73%
DELTA AIR LINES
91,690 USD NYSE -1,14%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
53 055,91 Pts Index Ex +0,29%
GENUINE PARTS CO
128,700 USD NYSE -2,93%
MICROSOFT
386,7400 USD NASDAQ -0,96%
NASDAQ Composite
26 121,16 Pts Index Ex +1,12%
O REILLY AUTO
84,2400 USD NASDAQ -6,66%
PEPSICO
143,2900 USD NASDAQ -0,64%
S&P 500 INDEX
7 537,43 Pts CBOE +0,72%
SPACEX
160,4200 USD NASDAQ -0,98%
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