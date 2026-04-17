Wall Street termine en hausse avec la réouverture du détroit d'Ormuz

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, les investisseurs saluant la décision iranienne de rouvrir le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour les hydrocarbures et les marchés énergétiques, et se montrant optimistes quant à un accord entre Téhéran et Washington.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,79%, ou 868,71 points, à 49.447,43 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 84,78 points, soit 1,20% à 7.126,06 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 365,78 points, soit 1,52% à 24.468,48 points.

Le détroit d'Ormuz a rouvert à la circulation commerciale et le restera pendant toute la durée du cessez-le-feu conclu avec les États-Unis, a annoncé vendredi le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi.

Liant cette avancée à l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Liban jeudi, Abbas Araqchi a précisé sur X que le passage des navires - hors bâtiments militaires - se ferait en coordination avec les autorités iraniennes.

Fermé de fait depuis le début de la guerre américano-israélienne en Iran, le détroit d'Ormuz est une artère essentielle à l'approvisionnement énergétique mondial avec le transit en temps normal d'un cinquième des exportations de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Dans la foulée, le président américain Donald Trump a déclaré qu'un nouveau cycle de pourparlers pourrait avoir lieu ce week-end entre Washington et Téhéran, pour tenter de mettre fin à un conflit déclenché par les frappes israélo-américaines sur l'Iran le 28 février.

Les prix du pétrole brut américain ont plongé de plus de 11%, éloignant les craintes inflationnistes.

"L'inquiétude concernant le ralentissement mondial dû au pétrole s'estompe à mesure que les perspectives d'un accord final progressent", estime Bob Doll, PDG de Cross mark.

Certains analystes avertissent cependant que des difficultés résident toujours dans le transport maritime.

"Les opérateurs maritimes font toujours face à des assurances liées au risque de la guerre astronomiques, à des risques de mines et à l'incertitude quant à l'application (du cessez-le-feu)", selon Erik Bethel, associé général de la société d'investissement spécialisée dans le secteur maritime Mare Liberum.

Aux valeurs, Netflix NTFLX.O a chuté de 9,7%. L'entreprise a fait savoir dans une lettre aux investisseurs publiée jeudi que son président Reed Hastings quitterait en juin le groupe qu'il a cofondé près de trois décennies plus tôt, une annonce qui, selon certains analystes, "effraie" les investisseurs.

Alcoa AA. a cédé 6,8%, le producteur d'aluminium ayant annoncé un bénéfice et un chiffre d'affaires au premier trimestre inférieurs aux estimations, invoquant une hausse des coûts et un ralentissement de la demande.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédaction de Reuters)