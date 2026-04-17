 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street termine en hausse avec la réouverture du détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 22:56

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, les investisseurs saluant la décision iranienne de rouvrir le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour les hydrocarbures et les marchés énergétiques, et se montrant optimistes quant à un accord entre Téhéran et Washington.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,79%, ou 868,71 points, à 49.447,43 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 84,78 points, soit 1,20% à 7.126,06 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 365,78 points, soit 1,52% à 24.468,48 points.

Le détroit d'Ormuz a rouvert à la circulation commerciale et le restera pendant toute la durée du cessez-le-feu conclu avec les États-Unis, a annoncé vendredi le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi.

Liant cette avancée à l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Liban jeudi, Abbas Araqchi a précisé sur X que le passage des navires - hors bâtiments militaires - se ferait en coordination avec les autorités iraniennes.

Fermé de fait depuis le début de la guerre américano-israélienne en Iran, le détroit d'Ormuz est une artère essentielle à l'approvisionnement énergétique mondial avec le transit en temps normal d'un cinquième des exportations de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Dans la foulée, le président américain Donald Trump a déclaré qu'un nouveau cycle de pourparlers pourrait avoir lieu ce week-end entre Washington et Téhéran, pour tenter de mettre fin à un conflit déclenché par les frappes israélo-américaines sur l'Iran le 28 février.

Les prix du pétrole brut américain ont plongé de plus de 11%, éloignant les craintes inflationnistes.

"L'inquiétude concernant le ralentissement mondial dû au pétrole s'estompe à mesure que les perspectives d'un accord final progressent", estime Bob Doll, PDG de Cross mark.

Certains analystes avertissent cependant que des difficultés résident toujours dans le transport maritime.

"Les opérateurs maritimes font toujours face à des assurances liées au risque de la guerre astronomiques, à des risques de mines et à l'incertitude quant à l'application (du cessez-le-feu)", selon Erik Bethel, associé général de la société d'investissement spécialisée dans le secteur maritime Mare Liberum.

Aux valeurs, Netflix NTFLX.O a chuté de 9,7%. L'entreprise a fait savoir dans une lettre aux investisseurs publiée jeudi que son président Reed Hastings quitterait en juin le groupe qu'il a cofondé près de trois décennies plus tôt, une annonce qui, selon certains analystes, "effraie" les investisseurs.

Alcoa AA. a cédé 6,8%, le producteur d'aluminium ayant annoncé un bénéfice et un chiffre d'affaires au premier trimestre inférieurs aux estimations, invoquant une hausse des coûts et un ralentissement de la demande.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédaction de Reuters)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 447,43 Pts Index Ex +1,79%
NASDAQ Composite
24 468,48 Pts Index Ex +1,52%
S&P 500 INDEX
7 126,06 Pts CBOE +1,20%
USA BENCHMARK 10A
4,279 Rates -1,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Investir dans les secteurs tendances comme la transition énergétique, la santé et l’intelligence artificielle peut donner du sens à vos placements. ( crédit photo : Getty Images )
    Santé, IA, private equity: François veut placer son argent sur les secteurs tendances en Bourse
    information fournie par Le Particulier 18.04.2026 08:00 

    François, entrepreneur dans le numérique, vient de vendre sa société. Il souhaite faire fructifier son capital, tout en donnant du sens à ses placements. Il opte pour les secteurs de la transition énergétique, de la santé et de l’intelligence artificielle. Il s’intéresse ... Lire la suite

  • Rassemblement à Téhéran en hommage aux femmes tuées pendant la guerre au Moyen-Orient, le 17 avril 2026 ( AFP / - )
    L'Iran menace de refermer le détroit d'Ormuz si le blocus américain se poursuit
    information fournie par AFP 18.04.2026 06:40 

    L'Iran a menacé samedi de refermer le détroit stratégique d'Ormuz si les Etats-Unis maintenaient leur blocus des ports iraniens, après avoir annoncé la veille sa réouverture complète pour les navires commerciaux. La reprise du trafic dans le détroit a été saluée ... Lire la suite

  • Une image satellite montre le mouvement des navires dans le détroit d'Ormuz
    L'Iran rouvre le détroit d'Ormuz, demande la fin du blocus américain
    information fournie par Reuters 18.04.2026 05:15 

    L'Iran a rouvert temporairement le détroit d'Ormuz à la circulation ‌commerciale vendredi, après la trêve conclue entre Israël et le Liban, ce qui a ravivé les espoirs concernant les négociations de paix ​entre Téhéran et Washington. Le président américain Donald ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 17/04/2026
    Top 5 IA du 17/04/2026
    information fournie par Libertify 18.04.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom, BNP Paribas, Ipsos, Netflix, Valeo. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank