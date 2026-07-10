Wall Street termine en hausse avec l'IPO de SK Hynix

* Le Dow Jones gagne 0,29%, le S&P-500 0,42% et le Nasdaq 0,29%

* SK Hynic bondit de 14% pour son entrée sur le Nasdaq

par Noel Randewich et Ragini Mathur

L'introduction en Bourse réussie du fabricant sud-coréen de puces mémoire SK Hynix a fait souffler un nouveau vent d'optimisme sur l'IA vendredi à Wall Street, où l'on se prépare à une prochaine saison de résultats trimestriels portés par les valeurs technologiques.

Les trois grands indices de la Bourse de New York ont fini en hausse, le S&P 500 non loin d'un record de clôture, profitant également de déclarations de Donald Trump affirmant sur son réseau Truth Social que les Etats-Unis avaient accepté de poursuivre les négociations avec l'Iran à la demande de Téhéran.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,29%, ou 149,60 points, à 52.637,01 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 31,75 points, soit 0,42% à 7.575,39 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 74,72 points, soit 0,29% à 26.281,607 points.

Les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) ont à nouveau animé la tendance grâce à l'IPO de SK Hynix, qui a bondi de 14% à 170 dollars lors de son entrée sur le Nasdaq.

La veille, le groupe sud-coréen, déjà coté à la Bourse de Séoul, avait levé quelque 26,5 milliards de dollars (23,2 milliards d'euros) en fixant le prix de ses certificats de dépôt (ADR) à 149 dollars.

Les fabricants de semi-conducteurs figurent parmi les principaux bénéficiaires du boom des valeurs liées à l'IA, en raison des investissements colossaux programmés par les géants technologiques pour s'équiper en centres de données et autres infrastructures. Mais les inquiétudes concernant d'éventuelles survalorisations, ainsi que des prises de bénéfice, ont récemment injecté de la volatilité dans le secteur.

La saison des résultats du deuxième trimestre débutera la semaine prochaine avec les publications des grandes banques américaines. Selon LSEG I/B/E/S, les analystes anticipent un bond de 24% des bénéfices des entreprises du S&P 500 par rapport à l'année précédente, une croissance largement portée par le secteur technologique.

Aux valeurs particulières, Meta Platforms META.O a grimpé de 6,1%, atteignant son plus haut niveau depuis avril, ce qui a profité au sous-indice des services de communication .SPLRCL .

Le secteur de la santé a souffert en raison de la forte baisse de Moderna MRNA.O -11%), sa plus forte baisse en une séance depuis plus d'un an.

Delta Air Lines DAL.N a cédé du terrain (-1,8%) après avoir pourtant dévoilé des perspectives pour le troisième trimestre supérieures aux attentes.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)