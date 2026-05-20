Wall Street termine en hausse avant les résultats de Nvidia

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, après trois jours de pertes, portée par l'optimisme autour des valeurs technologiques et des semi-conducteurs, dans le vert, avant les résultats trimestriels de Nvidia.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,31%, ou 645,47 points, à 50.009,35 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 79,36 points, soit 1,08% à 7.432,97 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 399,65 points, soit 1,55% à 26.270,359 points.

Après avoir clôturé la séance régulière en hausse de 1,3 %, l'action Nvidia NVDA.O a connu une forte volatilité en fin de séance, après que l'entreprise a annoncé un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux prévisions de Wall Street et dévoilé un programme de rachat d'actions de 80 milliards de dollars.

"Le secteur technologique est à nouveau le moteur du marché aujourd’hui, tout comme le thème de l’IA. Nous avons délaissé les inquiétudes d’hier concernant la hausse des taux et l’inflation potentielle pour nous concentrer davantage sur tout ce qui touche à l’IA", a déclaré Carol Schleif, stratège en chef des marchés chez BMO Private Wealth à Minneapolis. "C’est en fait un peu inhabituel, car on s’attendrait à ce que le marché reste plutôt calme en attendant les résultats de Nvidia plus tard dans la journée. Mais il y a clairement beaucoup d’optimisme."

Les marchés ont accusé des pertes les trois derniers jours, douchés par les négociations qui patinent entre les Etats-Unis et l'Iran, s'inquiétant des prix élevés du pétrole et des risques inflationnistes.

Mercredi, Téhéran a dit continuer à échanger avec les Etats-Unis via le Pakistan, pays médiateur dans le dossier. Le président américain Donald Trump a affirmé que les négociations avec l'Iran étaient entrées dans les dernières phases mais a également averti le régime iranien de nouvelles frappes en cas d'impasse.

Si les marchés continuent d'observer l'oscillation des prix de l'énergie et de l'inflation, "ils veulent vraiment regarder au-delà de ce qui se passe au Moyen-Orient et se concentrer sur le potentiel de l'IA", selon Carol Schleif.

Évoquant les incertitudes liées à des questions telles que les prix du pétrole, les droits de douane et l'intelligence artificielle, Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management, a déclaré après la publication des minutes de la Réserve fédérale (Fed) qu'il était "difficile de considérer leurs prévisions comme autre chose que de simples conjectures."

Aux valeurs, Target TFT.N a concédé 3,9% après avoir relevé sa prévision de croissance annuelle des ventes, une première en deux ans, signe que la stratégie de redressement du distributeur, qui prévoit des investissements supplémentaires pour deux milliards de dollars cette année, commence à porter ses fruits.

Intuit INTU.O a perdu 3,8% après avoir annoncé licencier environ 17% de ses effectifs, soit quelque 3.000 employés à l'échelle mondiale, afin de rationaliser ses activités et de se concentrer davantage sur ses principaux axes stratégiques, notamment ses initiatives en matière d'IA, montre une note interne vue mercredi par Reuters.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage par Zhifan Liu)