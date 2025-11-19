 Aller au contenu principal
Nikkei 225
48 537,70
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street termine en hausse après une séance en dents de scie
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 22:34

*

Le Dow Jones gagne 0,10%, le S&P-500 0,38% et le Nasdaq 0,59%

par Caroline Valetkevitch

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi après une séance en dents de scie, les valeurs du secteur de la technologie regagnant du terrain avant la publication des résultats trimestriels de Nvidia.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,10%, ou 47,03 points, à 46.138,77 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 24,84 points, soit 0,38% à 6.642,16 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 131,38 points, soit 0,59% à 22.564,229 points.

Le marché a légèrement réduit ses gains après la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Les investisseurs craignent également de voir la faiblesse du marché du travail persister avant la publication jeudi du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, retardé par l'impasse budgétaire à Washington.

Le Bureau des statistiques du travail (BLS) a par ailleurs annoncé que le rapport mensuel officiel sur l'emploi aux Etats-Unis du mois d'octobre ne serait pas publié en raison du "shutdown" de l'administration fédérale qui a pris fin la semaine dernière.

Aux valeurs, Nvidia NVDA.O a progressé avant la publication de ses résultats trimestriels, prévue après la clôture des marchés.

Nombre d'observateurs redoutent la formation d'une bulle dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA) et les investisseurs s'inquiètent des investissements massifs corrélés au développement de cette technologie.

Target TGT.N a quant à lui reculé après avoir fait état d'une baisse plus forte qu'attendue de ses ventes au trimestre dernier.

(Avec Chuck Mikolajczak à New York et Shashwat Chauhan et Twesha Dikshit à Bangalore; version française Camille Raynaud)

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 138,77 Pts Index Ex +0,10%
NASDAQ Composite
22 564,23 Pts Index Ex +0,59%
NVIDIA
186,5200 USD NASDAQ +2,85%
S&P 500 INDEX
6 642,16 Pts CBOE +0,38%
TARGET
86,070 USD NYSE -2,78%
USA BENCHMARK 10A
4,134 Rates +0,41%
