Wall Street termine en hausse après une séance en dents de scie

*

Le Dow Jones gagne 0,10%, le S&P-500 0,38% et le Nasdaq 0,59%

par Caroline Valetkevitch

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi après une séance en dents de scie, les valeurs du secteur de la technologie regagnant du terrain avant la publication des résultats trimestriels de Nvidia.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,10%, ou 47,03 points, à 46.138,77 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 24,84 points, soit 0,38% à 6.642,16 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 131,38 points, soit 0,59% à 22.564,229 points.

Le marché a légèrement réduit ses gains après la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Les investisseurs craignent également de voir la faiblesse du marché du travail persister avant la publication jeudi du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, retardé par l'impasse budgétaire à Washington.

Le Bureau des statistiques du travail (BLS) a par ailleurs annoncé que le rapport mensuel officiel sur l'emploi aux Etats-Unis du mois d'octobre ne serait pas publié en raison du "shutdown" de l'administration fédérale qui a pris fin la semaine dernière.

Aux valeurs, Nvidia NVDA.O a progressé avant la publication de ses résultats trimestriels, prévue après la clôture des marchés.

Nombre d'observateurs redoutent la formation d'une bulle dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA) et les investisseurs s'inquiètent des investissements massifs corrélés au développement de cette technologie.

Target TGT.N a quant à lui reculé après avoir fait état d'une baisse plus forte qu'attendue de ses ventes au trimestre dernier.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Avec Chuck Mikolajczak à New York et Shashwat Chauhan et Twesha Dikshit à Bangalore; version française Camille Raynaud)