Wall Street termine en hausse alors que les investisseurs se tournent vers la saison des résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture)

* Le titre SK Hynix s'envole lors de son entrée au Nasdaq

* Delta Air Lines recule malgré des perspectives optimistes pour le troisième trimestre

* Les analystes prévoient une hausse de 24% des bénéfices du S&P 500

* S&P 500 +0,42%, Nasdaq +0,29%, Dow +0,29%

par Noel Randewich et Ragini Mathur

Le S&P 500 a clôturé vendredi à un cheveu de son plus haut historique, alors que le spectaculaire début de SK Hynix , société sud-coréenne spécialisée dans les puces mémoire, sur le Nasdaq a alimenté l’optimisme à l’égard des fabricants de puces mémoire, tandis que les investisseurs se tournaient vers la saison des résultats trimestriels qui débute la semaine prochaine.

Le secteur de l’intelligence artificielle est revenu sur le devant de la scène après que l'action SK Hynix 000660.KS

SKHYV.O a clôturé en hausse de 13% par rapport à son prix d’offre, à 170 dollars, lors d’une introduction en bourse très médiatisée aux États-Unis. Le fabricant de semi-conducteurs a levé plus de 26 milliards de dollars jeudi en vendant des American Depositary Receipts (ADR) au prix unitaire de 149 dollars. Les actions américaines ont encore progressé après que le président américain Donald Trump a déclaré que l’Iran avait demandé la poursuite des négociations et que les États-Unis avaient accepté, mais que le cessez-le-feu de juin était « terminé ».

Les attaques entre les États-Unis et l’Iran cette semaine ont ravivé les craintes que la hausse des prix de l’énergie n’alimente davantage l’inflation et ne contraigne la Réserve fédérale à relever ses taux d’intérêt.

Les résultats des grandes banques américaines marqueront le coup d’envoi de la saison des résultats du deuxième trimestre la semaine prochaine. Selon LSEG I/B/E/S, les analystes s’attendent à ce que les bénéfices du S&P 500 bondissent de 24% par rapport à l’année précédente, les entreprises technologiques étant le principal moteur de cette croissance.

« C’est un trimestre où la barre est placée haut, avec une marge d’erreur très étroite », a déclaré Terry Sandven, stratège en chef des actions chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis, dans le Minnesota. « Les banques nous donneront un bon aperçu de la vigueur économique sous-jacente et de ce que font les consommateurs et les entreprises. »

Grâce à la révision à la hausse des estimations de bénéfices des entreprises, le S&P 500 se négocie actuellement à environ 20 fois les bénéfices attendus, contre un multiple de 21 fin mai, même si l’indice de référence évolue près de ses plus hauts historiques.

Les fabricants de puces ont été parmi les principaux bénéficiaires de la reprise de cette année, tirée par l’intelligence artificielle et alimentée par les anticipations de dépenses massives de la part des hyperscalers. Mais les inquiétudes liées à des valorisations tendues et les prises de bénéfices ont récemment introduit de la volatilité dans le secteur.

Le S&P 500 a progressé de 0,42% pour clôturer la séance à 7 575,39 points. Il reste en baisse de 0,45% par rapport à son plus haut historique atteint le 2 juin.

Le Nasdaq a gagné 0,29% à 26 281,61 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,29% à 52 637,01 points.

Huit des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par celui des technologies de l'information .SPLRCT , en hausse de 1,65%, suivi par celui des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD , en hausse de 1,46%.

L'indice PHLX des semi-conducteurs .SOX a gagné 0,06%, enregistrant ainsi une troisième journée consécutive de hausse.

Sur la semaine, le S&P 500 a progressé de 1,2%, le Nasdaq a grimpé de 1,7% et le Dow Jones a reculé de 0,5%.

Meta Platforms META.O a bondi de 6%, atteignant son plus haut niveau depuis avril.

Moderna MRNA.O a chuté de près de 11%, enregistrant sa pire journée depuis plus d’un an.

Les chiffres de l’inflation du mois de juin, qui seront publiés la semaine prochaine, apporteront un nouvel éclairage sur l’orientation probable de la politique monétaire de la Fed, tandis que le président de la Fed, Kevin Warsh, doit également témoigner devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants.

Delta Air Lines DAL.N a reculé de 1,8%, malgré des prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre supérieures aux attentes.

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en hausse ont été deux fois et demie plus nombreux que ceux en baisse.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines a été relativement faible, avec 14,5 milliards d’actions échangées, contre une moyenne de 22,4 milliards d’actions au cours des 20 séances précédentes.