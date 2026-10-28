Wall Street termine en hausse alors que la Fed maintient son taux directeur inchangé ; l'attention se porte désormais sur les résultats d'entreprise

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(Mises à jour avec les cours de clôture)

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,19%, S&P 500 +0,28%, Nasdaq +0,27%

* La Fed maintient ses taux inchangés et revoit à la hausse ses perspectives économiques

* Le bénéfice trimestriel de SK Hynix bondit

* Microsoft progresse, Alphabet recule après la publication de ses résultats trimestriels

par Stephen Culp et Shashwat Chauhan

Les indices boursiers américains ont progressé mercredi après que la Réserve fédérale américaine a maintenu son taux directeur inchangé , comme largement attendu, ce qui a incité les investisseurs à parier sur une hausse des taux lors de sa prochaine réunion de politique monétaire en décembre.

Dans son communiqué, la Fed a revu à la hausse son évaluation de l'économie tout en reconnaissant que l'inflation "reste élevée". Lors de la conférence de presse qui a suivi la publication, le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré que la banque centrale avait clairement exprimé sa volonté et sa disposition à agir.

"La Fed n’a pas créé de surprise", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group à Omaha. "Tout le monde s’attendait à ce qu’elle maintienne ses taux inchangés, il n’y a donc pas eu de grande surprise."

Les trois principaux indices boursiers américains ont fluctué après l’annonce de cette décision et tout au long de la conférence de presse de M. Warsh, mais ont clôturé en hausse.

"Les acteurs du marché s’habituent de plus en plus au style de M. Warsh", a ajouté M. Detrick.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés financiers tablent désormais sur une probabilité de 85,0% d’une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la Fed en décembre, contre 78,3% mardi.

Les prévisions de hausse des taux pourraient être influencées par les données attendues jeudi, notamment le rapport du département du Commerce sur les dépenses de consommation des ménages — qui comprend l’indicateur d’inflation privilégié par la banque centrale — et une estimation préliminaire du PIB du troisième trimestre.

La saison des résultats du troisième trimestre bat son plein, 200 entreprises de l’indice S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 84% ont dépassé les estimations consensuelles, selon les dernières données de LSEG.

Les analystes estiment la croissance globale des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre à 31,8% en glissement annuel, contre 30,6% au 1er octobre, selon LSEG.

Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a bondi de 5,9% après que son concurrent sud-coréen SK Hynix

000660.KS a annoncé une multiplication par plus de sept de son bénéfice trimestriel. Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis SKHY.O ont bondi de 13,3%.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a gagné 1,8%, enregistrant sa quatrième hausse quotidienne consécutive et se remettant de sa récente vague de ventes.

"Je pense que le marché se rend compte que ce que la Fed a fait aujourd’hui est une chose, mais les dépenses en IA se poursuivent-elles?", a déclaré M. Detrick. "C’est ce sur quoi le marché se concentre."

Microsoft MSFT.O a gagné plus de 4% en séance prolongée après avoir publié ses résultats trimestriels , tandis que les actions d’Alphabet GOOGL.O ont chuté de plus de 7% en après-bourse à la suite de la publication du rapport financier de la société mère de Google .

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 97,53 points, soit 0,19%, à 52.475,10, le S&P 500 .SPX a gagné 21,37 points, soit 0,28%, à 7.743,97 et le Nasdaq Composite

.IXIC a progressé de 72,04 points, soit 0,27%, à 26.549,85.

Les cours du brut américain CLc1 ont grimpé après que les Houthis, soutenus par l’Iran, ont attaqué une raffinerie en Arabie saoudite , ce qui a renforcé les craintes concernant l’approvisionnement. Depuis le début de la guerre avec l’Iran, les cours du pétrole ont grimpé en flèche pour dépasser les 100 dollars le baril, entraînant une hausse des coûts dans d’autres secteurs de l’économie et alimentant l’inflation.

Robinhood HOOD.O a reculé de 3,3% après que le fléchissement des cryptomonnaies a fait chuter le bénéfice de la plateforme de trading au troisième trimestre en dessous des attentes des analystes.

Vertiv VRT.N a bondi de 16,5% après que l’entreprise d’infrastructures numériques a dépassé les attentes trimestrielles et relevé ses prévisions de bénéfice et de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année.

Boston Scientific BSX.N a chuté de 5,8% après que le fabricant de dispositifs médicaux a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,05 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a enregistré 110 nouveaux plus hauts et 214 nouveaux plus bas à la Bourse de New York.

Sur le Nasdaq, 2.849 titres ont progressé et 1.926 ont reculé, les titres en hausse l'emportant sur les titres en baisse dans un rapport de 1,48 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 14 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 75 nouveaux plus hauts et 198 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 16,67 milliards d'actions, contre une moyenne de 17,10 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.