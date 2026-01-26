Wall Street termine en hausse

*

- Le Dow Jones .DJI gagne 0,64%

*

- Le S&P 500 .SPX gagne 0,5%

*

- Le Nasdaq .IXIC gagne 0,43%

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, entamant du bon pied une semaine marquée par une série de résultats des géants de la technologie ainsi que la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,64%, ou 313,69 points, à 49.412,40 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 34,62 points, soit 0,50%, à 6.950,23 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 100,11 points, soit 0,43%, à 23.601,356 points.

Le bal des publications de résultats va s'accélérer dans les prochains jours alors que 102 entreprises du S&P 500 dévoileront leurs comptes trimestriels. Quatre membres des "Sept magnifiques" - Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O , Meta META.O et Tesla TSLA.O - sont notamment attendus dans ce qui constituera un test pour les valorisations stratosphériques de ces géants.

"On voit aujourd'hui que les secteurs des communications et des technologies se portent bien, avant même la publication des résultats de nombreuses grandes entreprises", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Il semble que les bénéfices des entreprises progressent et que l'économie s'améliore. De manière générale, les investisseurs sont donc prudemment optimistes."

Les investisseurs seront attentifs aussi à la décision de politique monétaire de la Fed mercredi. Si un statu quo sur les taux est largement attendu, l'attention pourrait se porter sur la menace que fait peser Donald Trump sur l'indépendance de l'institution.

Aux valeurs, USA Rare Earth USAR.O a bondi de près de 8% alors que le groupe minier a dévoilé une proposition d'investissement de 1,6 milliard de dollars de la part de l'administration Trump en échange d'une prise de participation. Le groupe a aussi annoncé avoir levé 1,5 milliard de dollars dans le cadre d'un placement privé de type "Pipe".

A l'inverse, le fabricant de puces Intel INTC.O a encore perdu près de 6% après avoir chuté de 17% vendredi, plus forte baisse en près de 18 mois, après que la société a annoncé des prévisions de bénéfices et de revenus trimestriels inférieurs aux attentes.

(Rédigé par Sinéad Carew à New York, version française Tangi Salaün)