Wall Street termine en hausse
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 22:17

*

- Le Dow Jones .DJI gagne 0,64%

*

- Le S&P 500 .SPX gagne 0,5%

*

- Le Nasdaq .IXIC gagne 0,43%

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, entamant du bon pied une semaine marquée par une série de résultats des géants de la technologie ainsi que la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,64%, ou 313,69 points, à 49.412,40 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 34,62 points, soit 0,50%, à 6.950,23 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 100,11 points, soit 0,43%, à 23.601,356 points.

Le bal des publications de résultats va s'accélérer dans les prochains jours alors que 102 entreprises du S&P 500 dévoileront leurs comptes trimestriels. Quatre membres des "Sept magnifiques" - Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O , Meta META.O et Tesla TSLA.O - sont notamment attendus dans ce qui constituera un test pour les valorisations stratosphériques de ces géants.

"On voit aujourd'hui que les secteurs des communications et des technologies se portent bien, avant même la publication des résultats de nombreuses grandes entreprises", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Il semble que les bénéfices des entreprises progressent et que l'économie s'améliore. De manière générale, les investisseurs sont donc prudemment optimistes."

Les investisseurs seront attentifs aussi à la décision de politique monétaire de la Fed mercredi. Si un statu quo sur les taux est largement attendu, l'attention pourrait se porter sur la menace que fait peser Donald Trump sur l'indépendance de l'institution.

Aux valeurs, USA Rare Earth USAR.O a bondi de près de 8% alors que le groupe minier a dévoilé une proposition d'investissement de 1,6 milliard de dollars de la part de l'administration Trump en échange d'une prise de participation. Le groupe a aussi annoncé avoir levé 1,5 milliard de dollars dans le cadre d'un placement privé de type "Pipe".

A l'inverse, le fabricant de puces Intel INTC.O a encore perdu près de 6% après avoir chuté de 17% vendredi, plus forte baisse en près de 18 mois, après que la société a annoncé des prévisions de bénéfices et de revenus trimestriels inférieurs aux attentes.

(Rédigé par Sinéad Carew à New York, version française Tangi Salaün)

Véhicules électriques

Valeurs associées

APPLE
255,4800 USD NASDAQ +3,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 412,40 Pts Index Ex +0,64%
INTEL
42,4900 USD NASDAQ -5,72%
META PLATFORMS
672,3600 USD NASDAQ +2,06%
MICROSOFT
470,2800 USD NASDAQ +0,93%
NASDAQ Composite
23 601,36 Pts Index Ex +0,43%
S&P 500 INDEX
6 950,23 Pts CBOE +0,50%
TESLA
435,2000 USD NASDAQ -3,09%
USA BENCHMARK 10A
4,160 Rates -2,53%
USA RARE EARTH RG-A
26,7200 USD NASDAQ +7,87%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

