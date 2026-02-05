Wall Street termine en forte baisse en raison des inquiétudes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les clôtures pour les actions individuelles et la chute d'Amazon après la cloche)

Estee Lauder chute après des prévisions inférieures aux estimations

Tous les regards se tournent vers les résultats d'Amazon après la clôture des marchés

Les investisseurs vendent des actions liées à l'IA

S&P 500 -1,23%, Nasdaq -1,59%, Dow -1,20%

par Noel Randewich

Wall Street a terminé en forte baisse jeudi, le Nasdaq étant entraîné à son plus bas niveau depuis novembre par les pertes de Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et d'autres poids lourds de la technologie après qu'Alphabet GOOGL.O a déclaré qu'il pourrait doubler les dépenses d'investissement dans l'IA dans la course à la domination de la technologie émergente. Les actions d'Alphabet ont chuté de 0,55 % après que la société mère de Google a déclaré qu'elle prévoyait jusqu'à 185 milliards de dollars d'investissements en 2026. Ensemble, Google et ses rivaux de la Big Tech devraient dépenser collectivement plus de 500 milliards de dollars pour l'IA cette année.

S'ajoutant aux pertes récentes, Microsoft a chuté de 5 %, Palantir PLTR.O a perdu 6,8 % et Oracle ORCL.N a chuté de 7 %.

Amazon AMZN.O a perdu 4,4 % au cours des échanges réguliers, puis a encore chuté de 10 % après la cloche de clôture, rejoignant ses pairs de la Big Tech en projetant des dépenses d'investissement massives en 2026. C'est le dernier signe en date que les entreprises technologiques ne freineront pas de sitôt leurs investissements considérables dans l'IA.

Les actions du fabricant de puces Nvidia NVDA.O , qui devrait bénéficier de l'augmentation des dépenses de l'industrie en matière d'intelligence artificielle, ont baissé de 1,4 %.

Ces derniers mois, les investisseurs se sont montrés plus méfiants à l'égard des dépenses importantes consacrées à l'IA, dans l'attente de signes plus clairs montrant que ces investissements stimulent réellement les revenus et les bénéfices.

"C'est la première fois que nous voyons les entreprises technologiques à forte capitalisation - les Microsoft, les Alphabet et les Amazon - passer par un cycle d'investissement vraiment important... et nous voyons cette volatilité quant à savoir si cet investissement se traduira, en fin de compte, par des résultats", a déclaré Tom Hainlin, stratège en investissement chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

Cette semaine, les investisseurs se sont également inquiétés du fait que l'amélioration rapide des outils d'intelligence artificielle pourrait réduire la demande de logiciels traditionnels, comprimant ainsi les marges bénéficiaires dans l'ensemble du secteur. Les valeurs des logiciels et des services de données ont accentué leurs pertes récentes, ServiceNow NOW.N perdant 7,6 % et Salesforce CRM.N perdant près de 5 %.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a chuté de 4,6%, en baisse pour la septième séance consécutive.

"Le commerce de l'IA, qui a été l'accélérateur l'année dernière, est peut-être l'extincteur cette année, les gens réalisant que l'IA va aider certains types d'entreprises mais qu'elle va aussi nuire, en particulier aux logiciels, par exemple", a déclaré Melissa Brown, directrice générale de SimCorp pour la recherche sur les décisions d'investissement.

Qualcomm QCOM.O a chuté de 8,5 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux estimations pour le deuxième trimestre.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , la "jauge de la peur" de Wall Street, a brièvement atteint son plus haut niveau depuis plus de deux mois.

Les opérateurs ayant réduit leur exposition aux titres d'IA coûteux, la rotation du marché vers des titres relativement moins chers s'est accélérée au cours des derniers jours. L'indice S&P 500 value .IVX a reculé de 0,9 %, mais est resté positif sur la semaine. L'indice de croissance S&P 500 .IGX a baissé de plus de 4 % sur la semaine.

L'indice S&P 500 a baissé de 1,23 % pour terminer la séance à 6 798,40 points. Le Nasdaq a reculé de 1,59% à 22 540,59 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 1,20% à 48 908,72 points.

Neuf des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, plombés par les matériaux .SPLRCM , en baisse de 2,75%, suivis d'une perte de 2,59% pour la consommation discrétionnaire

.SPLRCD .

Snap SNAP.N a dépassé les estimations de revenus du quatrième trimestre, mais ses actions ont chuté de plus de 13%.

Les actions d'Estee Lauder EL.N ont chuté de 19 % , le propriétaire de Clinique ayant prévu des résultats annuels inférieurs aux estimations. L'entreprise de mode Tapestry TPR.N a augmenté de 10 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, tandis que Hershey HSY.N a grimpé de 9 % grâce à des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux attentes. Le nombre d'Américains ayant déposé une nouvelle demande de chômage a augmenté plus que prévu au cours de la semaine qui s'est achevée le 31 janvier, tandis que les offres d'emploi ont atteint leur niveau le plus bas depuis plus de cinq ans en décembre.

Les actions en baisse ont été plus nombreuses que les actions en hausse au sein de l'indice S&P 500 .AD.SPX dans une proportion de 1,8 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 44 nouveaux sommets et 10 nouveaux creux; le Nasdaq a enregistré 113 nouveaux sommets et 425 nouveaux creux.