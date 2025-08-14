Wall Street termine en demi-teinte, mais le S&P atteint un nouveau sommet en fin d'année, alors que les paris sur la baisse des taux d'intérêt s'estompent

L'inflation à la production augmente plus que prévu en juillet

Les marchés réduisent les prévisions de baisse des taux de la Fed pour 2025

Deere et Tapestry sont affectés par les droits de douane américains

(Mises à jour avec clôture) par Saeed Azhar, Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés jeudi, le S&P 500 ayant atteint son plus haut niveau en clôture, tandis que le Dow Jones et le Nasdaq sont restés stables, après qu'un rapport sur les prix à la production plus élevé que prévu ait atténué les attentes de réductions potentielles des taux d'intérêt.

Un rapport du département du travail a montré que les prix à la production ont augmenté le plus en trois ans en juillet en raison d'une augmentation des coûts des biens et des services, suggérant qu'une reprise généralisée de l'inflation était imminente.

Les opérateurs ont réduit leurs prévisions de réduction des taux de la Fed pour le reste de l'année à environ 56,7 points de base, selon les données compilées par LSEG, contre environ 63 points de base avant le rapport.

Toutefois, ils continuent de tabler sur une réduction d'un quart de point de pourcentage en septembre.

"L'implication est que la Fed va offrir une réduction de 25-(points de base) en septembre. Mais il s'agira d'une réduction de type " hawkish ". Il est encore trop tôt pour que la Fed souhaite guider le marché vers un cycle d'assouplissement prolongé", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial pour les devises et les taux chez Macquarie Group.

"La prochaine étape importante sera l'indice des prix des dépenses qui sera publié plus tard dans le mois. S'il y a des signaux indiquant qu'il y a de l'inflation dans les services, le marché le prendra mal"

Un rapport distinct publié jeudi a montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a baissé la semaine dernière.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 1,69 point, soit 0,03%, pour terminer à 6 468,27 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 1,80 point, soit 0,01%, à 21 711,34. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 19,70 points, soit 0,04%, à 44 902,57.

Les données récentes reflétant la faiblesse du marché du travail et une hausse modérée des prix à la consommation ont renforcé les attentes de la banque centrale quant à une éventuelle baisse des taux d'intérêt le mois prochain.

Cependant, le rapport de jeudi a alimenté les inquiétudes selon lesquelles les tarifs douaniers américains sur les importations pourraient commencer à avoir un impact sur les prix dans les mois à venir et freiner la reprise des actions américaines qui a aidé l'indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC à enregistrer des records au cours des deux dernières sessions.

"Les actions américaines sont très chères", a déclaré Sam Stovall, responsable de la stratégie d'investissement chez CFRA Research.

L'indice S&P 500 se négocie à un ratio cours/bénéfice de 23 sur la base des estimations à terme, soit une prime de près de 40 % par rapport à sa moyenne sur 20 ans.

Le rapport sur l'IPP plus élevé que prévu incite maintenant les investisseurs à retirer les pétales d'une marguerite en disant: "Ils (la Fed) réduira les taux, ils ne les réduiront pas", a-t-il ajouté.

Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, membre votant du Comité fédéral de l'open market cette année, a déclaré qu'une réduction d'un demi-point des taux lors de la réunion de septembre de la Fed n'était pas justifiée , un jour après que le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, ait déclaré que cela était possible .

Cisco Systems CSCO.O a reculé après que les prévisions du fabricant d'équipements de réseau, globalement conformes aux prévisions , n'ont guère encouragé les investisseurs.

Deere & Co DE.N a chuté après que le fabricant d'équipements agricoles ait annoncé un bénéfice trimestriel inférieur et ait resserré ses prévisions de bénéfices annuels, tandis que Tapestry TPR.N a plongé après que le fabricant de sacs à main Coach ait prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations.

Les deux entreprises ont mis en garde contre l'impact des tarifs douaniers sur leursactivités.

En géopolitique, l'accent sera mis sur la prochaine réunion du président Donald Trump avec le président russe Vladimir Poutine, alors qu'il cherche à mettre fin au conflit en Ukraine.