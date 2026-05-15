Wall Street termine en baisse sur fond de craintes inflationnistes

par Stephen Culp et Ragini Mathur

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, les craintes inflationnistes en raison de la guerre au Moyen-Orient prenant le pas sur la reprise jusqu'alors impulsée par l'intelligence artificielle.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,07%, ou 537,29 points, à 49.526,17 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -92,74 points, soit -1,24% à 7.408,50 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -410,08 points, soit -1,54% à 26.225,145 points.

Les trois principaux indices boursiers américains ont reculé, la hausse des rendements des bons du Trésor de référence – qui reflète la flambée des prix de l'énergie et les craintes d'inflation à long terme – offrant une alternative intéressante aux actions à haut risque.

"On se rend compte que le marché était allé bien trop loin", a déclaré Kenny Polcari, stratège en chef des marchés chez Slatestone Wealth, à Jupiter, en Floride. "Il ne prêtait pas suffisamment attention aux signaux envoyés par le marché obligataire et les données économiques. Il s’était laissé emporter par cette dynamique liée à l’intelligence artificielle."

Les prix du pétrole brut ont grimpé après des commentaires de Donald Trump et du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi qui n'ont pas été de nature à rassurer les marchés sur une fin proche du conflit en Iran et d'une levée du blocage du détroit d'Ormuz.

Alors que la visite de Donald Trump en Chine s'est terminée vendredi, les déclarations du président américain ne permettent pas de savoir si Pékin, principal importateur de pétrole iranien, pourrait user de son influence auprès de Téhéran pour mettre fin au conflit avec les Etats-Unis.

"C'est certainement encourageant de voir les deux pays échanger de nouveau au plus haut niveau. Historiquement, ce genre d'événements donne lieu à des titres de presse annonçant divers engagements", a déclaré Matthew Keator, associé gérant du Keator Group, une société de gestion de patrimoine située à Lenox, dans le Massachusetts.

"La rencontre de cette semaine semblait davantage marquer un nouveau départ dans les relations entre les deux pays qu’aboutir à des résultats quantifiables à court terme."

Les rendements des bons du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis environ un an, les opérateurs anticipant que la Réserve fédérale serait contrainte de relever ses taux pour contenir les pressions inflationnistes résultant des chocs énergétiques.

Jerome Powell vit vendredi son dernier jour à la tête de la Réserve fédérale (Fed), poste qu'il a occupé pendant la pandémie, lors des périodes d'inflation et de cycles de hausses et de baisses de taux d'intérêt.

Son successeur, Kevin Warsh, risque de devoir procéder à une hausse des taux si une guerre prolongée avec l'Iran entraîne une inflation tenace, au plus grand dam de Donald Trump.

Aux valeurs, les mégacapitalisations ont fini en baisse. Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O perdent respectivement 4,4% et 5,7% alors que Intel INTC.O accuse 6,2%.

Microsoft MSFT.O a pris 3,1% après que le fonds spéculatif Pershing Square du milliardaire américain Bill Ackman a dévoilé vendredi une nouvelle prise de participation, invoquant une valorisation "convaincante".

Decxom DXCM.O grimpe de 6,6% le fabricant de dispositifs médicaux a annoncé jeudi qu'il allait nommer deux administrateurs indépendants et remanier un comité de son conseil d'administration, en collaboration avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

Le S&P 500 a enregistré sa septième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série depuis celle de neuf semaines qui s'était achevée en décembre 2023.

Le Nasdaq et le Dow Jones ont reculé sur la semaine, le Nasdaq mettant ainsi fin à une série de six semaines de hausse.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage par Zhifan Liu)