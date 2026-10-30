Wall Street termine en baisse, plombée par l'IA

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, après les résultats décevants des grandes entreprises américaines du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,09%, ou 572,25 points, à 51.770,31 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -140,32 points, soit -1,82% à 7.580,07 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -747,73 points, soit -2,86% à 25.436,999 points.

La dernière séance du mois s'achève sur une recrudescence des inquiétudes concernant l'IA, les résultats des grandes entreprises américaines ayant conduit les investisseurs à constater, une fois de plus et avec méfiance, que la course à cette technologie pèse sur les flux de trésorerie et fait gonfler les dépenses d'investissement.

"Cette semaine, et pas seulement cette semaine, a été largement consacrée à l’avenir de l’IA et à ce à quoi il ressemblera, à la question de savoir s’il y aura un retour sur investissement positif et, le cas échéant, dans quels délais", a déclaré Oliver Pursche, vice-président chez Wealthspire Advisors à New York.

"Les entreprises qui affichent de bons résultats et répondent aux attentes très élevées qui leur ont été fixées s'en sortent bien", a-t-il ajouté. "Celles qui ne sont pas à la hauteur, qui semblent passer à côté de leurs objectifs ou qui ne parviennent pas à tenir leurs engagements comme prévu sont sanctionnées."

Aux valeurs, Intel INTC.O , qui a dit jeudi soir s'attendre à enregistrer un flux de trésorerie négatif en 2026, a plongé de 28,6%, faisant reculer dans son sillage les actions du reste des fabricants de puces, tels que Nvidia NVDA.O (-4,3%), AMD

AMD.O (-10,9%). L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie

.SOX perdait quant à lui 7,2%.

Amazon.com AMZN.O a pour sa part fait état d'une consommation massive de trésorerie au troisième trimestre et a anticipé un chiffre d'affaires décevant pour le trimestre englobant la période des fêtes

La forte consommation de trésorerie dont font preuve les grands groupes technologiques inquiète particulièrement les investisseurs, qui se demandent si les rendements de ces efforts seront à la hauteur.

Les actions du secteur se sont en outre négociées à des niveaux très élevés pendant une grande partie de l'année, et le marché devient de plus en plus nerveux à mesure que le rallye s'apaise.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage par Zhifan Liu)