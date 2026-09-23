Wall Street termine en baisse, pétrole et obligations pèsent

par Noel Randewich

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, avec les replis d'Alphabet et d'Amazon, dans un contexte de hausse des rendements obligataires et de rebond des prix du pétrole après que le président de l'Iran a déclaré à l'Assemblée générale de l'Onu que son pays n'abdiquerait pas face aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,68% à 51.511,59 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,75% à 7.706,05 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 1,13% à 26.936,04 points.

Les prix du pétrole ont bondi de près de 4% à la suite du discours de Massoud Pezeshkian aux Nations unies, lors duquel le président iranien a dénoncé la rhétorique d'intimidation du président américain Donald Trump, qui a menacé mardi d'"annihiler" l'Iran, et dit que Téhéran ne capitulerait pas.

Wall Street a également été affectée par la hausse des rendements des bons du Trésor américain, alors qu'une enquête privée publiée dans la journée montre que l'activité des entreprises américaines a accéléré en septembre à son rythme le plus important en plus de cinq ans.

Les bons du Trésor américain à 2 ans US2YT=RR se sont établis à un pic inédit depuis 2024, tandis que ceux à 10 ans

US10YT=RR ont atteint un record depuis 2007.

Ces données ont alimenté l'hypothèse que la Réserve fédérale (Fed) décidera lors de sa réunion d'octobre de procéder à un nouveau resserrement monétaire. La banque centrale américaine a relevé ce mois-ci ses taux d'intérêt de 25 points de base, dans ce qui a constitué une première hausse depuis 2023.

"Le marché veut une résolution du conflit (au Moyen-Orient), et si ce n'est pas le cas, nous aurons des taux plus élevés pendant plus longtemps, ce qui va continuer de peser sur les actions", a commenté Lauren Cassidy, directrice des investissements chez Founders 100 ETF, à Dallas.

D'après FedWatch de CME, les traders misent actuellement à 71% sur la probabilité d'une hausse des taux lors de la réunion de la Fed le mois prochain.

Les investisseurs vont surveiller jeudi la rencontre entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping à la Maison blanche, avec la perspective d'une extension de la trêve commerciale entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales et de discussions sur l'intelligence artificielle.

Neuf des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont fini dans le rouge mercredi, dont les services de communication .SPLRCL qui ont cédé 1,49%. L'énergie .SPNY a progressé grâce aux prix du pétrole.

Côté valeurs, à noter, Meta Platforms META.O a enregistré de nouveaux gains, surfant sur l'engouement autour de l'assistant 'Muse' déployé avec un nouveau modèle d'IA.

Amazon AMZN.O , qui a interdit Muse d'opérer sur sa plateforme de vente en ligne, a chuté de 2,2%. Alphabet

GOOGL.O a perdu 3,8%.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)