Wall Street termine en baisse, pas de réduction des taux en vue

* Le Dow Jones cède 0,44%, le S&P 500 0,27% et le Nasdaq 0,28%

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi après la flambée des prix du pétrole qui fait craindre un regain d'inflation et réduit la possibilité de futures réductions des taux de la Réserve fédérale.

Le Dow Jones .DJI a cédé 0,44% à 46.0921,43 points. Le S&P 500 .SPX a reculé de 0,27% à 6.606,49 points et le Nasdaq Composite .IXIC a baissé de 0,28% à 22.090,69.

Les avertissements du président de la Fed, Jerome Powell, mercredi, sur les incertitudes liées à la guerre au Moyen-Orient, qui fait grimper les prix de l'énergie et fait craindre un regain d'inflation, ont continué de rythmer la tendance.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt suggèrent que les opérateurs ne voient guère de probabilité d'une baisse des taux avant la mi-2027, selon le baromètre FedWatch du CME.

Aux valeurs, le fabricant de puces mémoire Micron Technology

MU.O a chuté de 3,8% après des prévisions trimestrielles jugées décevantes.

Tesla TSLA.O a cédé 3,2% en raison de l'élargissement de l'enquête de la National Highway Traffic Safety Administration sur de possibles défaillances de ses véhicules à conduite autonome.

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suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS