Wall Street termine en baisse, les traders ne voyant pas de baisse des taux avant 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les mouvements boursiers de clôture)

* Micron Technology chute en raison de l'examen minutieux de ses plans de dépenses plus élevés

* La volatilité des prix du pétrole maintient les investisseurs sur le qui-vive

* Tesla et Nvidia perdent du terrain

* S&P 500 -0,27%, Nasdaq -0,28%, Dow -0,44%

par Noel Randewich et Utkarsh Hathi

Wall Street a terminé en baisse jeudi, avec des reculs pour Micron Technology et Tesla, alors que les inquiétudes sur l'inflation découlant de la flambée des prix du pétrole ont laissé les investisseurs pessimistes quant à la possibilité de futures réductions des taux d'intérêt. Les investisseurs se sont concentrés sur les avertissements du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, mercredi, selon lesquels les perspectives économiques restent incertaines dans le contexte d'une guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran , qui a fait monter en flèche les prix de l'énergie et suscité des craintes d'inflation. La Fed a laissé ses taux inchangés, comme prévu.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt suggèrent que les opérateurs voient peu de chances de réduire les taux d'intérêt avant la mi-2027, selon l'outil FedWatch du CME. Faisant écho à la Fed, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne ont maintenu leurs taux d'intérêt inchangés et ont souligné l'incertitude découlant du conflit au Moyen-Orient.

« UN VRAI RISQUE D'INFLATION »

"Le marché digère un peu mieux les propos de Powell et ceux d'autres banques centrales dans la nuit, à savoir qu'il existe un véritable risque d'inflation", a déclaré Mike Dickson, responsable de la recherche et des stratégies quantitatives chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord. Le pétrole Brent était en hausse, mais loin des sommets de 119 dollars le baril, après que l'Iran ait attaqué des cibles énergétiques au Moyen-Orient, ce qui a conduit le gouvernement américain à prendre des mesures pour augmenter l'offre . Micron Technology MU.O a chuté de 3,8 % après que les prévisions trimestrielles du fabricant de puces mémoire n'aient pas impressionné les investisseurs qui ont fait grimper ses actions de plus de 50 % cette année en raison de la forte demande liée à l'IA. Nvidia NVDA.O , la société la plus précieuse au monde, a perdu 1 %. Tesla TSLA.O a glissé de 3,2 %. La National Highway Traffic Safety Administration a intensifié son enquête sur 3,2 millions de véhicules Tesla dotés d'une assistance à la conduite entièrement autonome, car elle craint que le système ne parvienne pas à détecter ou à avertir les conducteurs en cas de mauvaise visibilité.

Le S&P 500 a reculé de 0,27 % pour terminer la séance à 6 606,49 points.

Le Nasdaq a reculé de 0,28 % à 22 090,69 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,44 % à 46 021,43 points.

Huit des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, menés par les matériaux .SPLRCM , en baisse de 1,55%, suivis d'une perte de 0,87% pour la consommation discrétionnaire .SPLRCD .

Le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones étaient en dessous de leurs moyennes mobiles à 200 jours, soulignant la perte de dynamisme du marché.

Le S&P 500 a perdu plus de 3 % en 2026 et se négocie à son plus bas niveau depuis quatre mois. Les prix des métaux précieux ont baissé, avec les mineurs Newmont NEM.N et Freeport-McMoRan FCX.N en baisse de 6,9 % et 3,3 %, respectivement. Les données de jeudi ont montré que les demandes hebdomadaires de chômage ont diminué de façon inattendue la semaine dernière, ce qui indique des conditions stables sur le marché du travail et un rebond de la croissance de l'emploi en mars.

Les actions en baisse ont été plus nombreuses que les actions en hausse au sein de l'indice S&P 500 .AD.SPX dans un rapport de 1,4 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux sommets et 26 nouveaux creux; le Nasdaq a enregistré 30 nouveaux sommets et 276 nouveaux creux.

Le volume sur les bourses américaines a été de 20 milliards d'actions échangées, ce qui correspond à peu près à la moyenne des 20 dernières séances.