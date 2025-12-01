Wall Street termine en baisse, les rendements grimpent; les actions crypto chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le volume des transactions et la largeur du marché)

par Chuck Mikolajczak

Les actions américaines ont clôturé en légère baisse lundi, plombées par un bond des rendements du Trésor et des données économiques qui ont montré que les tarifs douaniers continuaient à peser sur le secteur manufacturier, alors que les investisseurs attendent l'annonce de la politique de la Réserve fédérale la semaine prochaine. L'enquête de l'Institute for Supply Management a montré que le secteur manufacturier américain s'est contracté pour le neuvième mois consécutif en novembre, les usines ayant dû faire face à une baisse des commandes et à une hausse des prix en raison de l'effet persistant des tarifs douaniers. Les marchés ont largement intégré une baisse des taux de la Fed à l'issue de sa réunion de deux jours, le 10 décembre. Ils évaluent à 85,4 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base, selon l'outil FedWatch du CME .

"Le marché reste manifestement déterminé par les bénéfices, nous avons vécu la saison des bénéfices, mais maintenant c'est la Fed", a déclaré Joe Saluzzi, associé, cofondateur et responsable de la recherche sur la structure du marché des actions et co-responsable de la négociation des actions chez Themis Trading à Chatham, dans le New Jersey.

"Je ne vois aucune raison pour que la tendance haussière ne se poursuive pas, du moins, pas aussi rapidement, mais peut-être plus en dents de scie jusqu'à la fin de l'année." Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 427,09 points, soit 0,90%, à 47 289,33, le S&P 500 .SPX a perdu 36,46 points, soit 0,53%, à 6 812,63 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 89,76 points, soit 0,38%, à 23 275,92.

Alors que de nombreux décideurs politiques ont adopté un ton prudent, les signaux dovish de quelques membres votants clés au cours des dernières semaines, ainsi que les rapports selon lesquels le conseiller économique de la Maison Blanche Kevin Hassett est un candidat de premier plan pour succéder au président de la Fed Jerome Powell, ont renforcé les attentes d'un nouvel assouplissement monétaire dans les mois à venir.

Jerome Powell devait s'exprimer après la clôture du marché, mais il était peu probable qu'il aborde la politique monétaire en raison de la proximité de la réunion de politique générale de la banque centrale.

"Je suppose qu'ils chercheront des indices de tout ce qu'il pourrait dire, mais il semble que ce soit une affaire réglée", a déclaré Saluzzi.

Les investisseurs attendent également un rapport retardé de septembre sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, qui doit être publié vendredi. Malgré les attentes d'une réduction, les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté lundi, suite à la faiblesse des obligations d'État japonaises et européennes après les commentaires du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, qui a indiqué que les conditions étaient en train de s'aligner pour une éventuelle augmentation des taux. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix.

La hausse des rendements a pesé sur les secteurs du S&P 500 tels que l'immobilier .SPLRCR et les services publics

.SPLRCU , qui sont considérés par de nombreux investisseurs comme des substituts obligataires. Coinbase COIN.O , qui a terminé en baisse de 4,8 %, et les actions cotées aux États-Unis de Bitfarms BITF.O , en baisse de 5,7 %, ont été parmi les crypto-actions qui ont montré une faiblesse significative, alors que le bitcoin BTC= a chuté de près de 6 % et est tombé à un moment donné sous la barre des 85 000 $. Le marché des cryptomonnaies a perdu plus de 1 000 milliards de dollars en valeur depuis qu'il a atteint un record d'environ 4 300 milliards de dollars, selon CoinGecko. Strategy MSTR.O , le plus grand détenteur de crypto-monnaie au monde, a terminé en baisse de 3,3 % après avoir chuté de 12 %. Elle a réduit ses prévisions de bénéfices pour 2025, citant la faiblesse du bitcoin. Les détaillants à grande surface étaient au centre de l'attention pour le Cyber Monday, avec des acheteurs qui devraient dépenser 14,2 milliards de dollars en ligne , selon Adobe Analytics. Les actions de Walmart WMT.N et de Target TGT.N ont progressé respectivement de 0,9 % et de 0,8 %. L'indice S&P 500 du commerce de détail .SPXRT a légèrement augmenté de 0,2 %. Les actions de Synopsys SNPS.O ont clôturé en hausse de 4,9 % après que Nvidia NVDA.O , leader des puces d'intelligence artificielle, a déclaré avoir investi 2 milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de conception de semi-conducteurs.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,86 contre 1 sur le NYSE et de 2,33 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 76 nouveaux sommets et 78 nouveaux creux.

Le volume sur les bourses américaines a été de 15,64 milliards d'actions, contre une moyenne de 18,64 milliards pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.