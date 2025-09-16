 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
44 902,27
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street termine en baisse, les investisseurs prudents avant une décision de la Fed
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 22:35

*

Le Dow Jones cède 0,27%, le S&P-500 0,13% et le Nasdaq 0,07%

par Abigail Summerville et Sukriti Gupta

La Bourse de New York a fini en baisse mardi alors que la prudence s'est installée sur les marchés dans l'attente d'une décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur une baisse des taux.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,27%, ou 125,55 points, à 45.757,90 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -8,52 points, soit -0,13% à 6.606,76 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -14,79 points, soit -0,07% à 22.333,959 points.

Les investisseurs anticipent toujours largement l'annonce d'une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base à l'issue de la réunion de deux jours de la Fed qui se terminera mercredi.

Des données publiées mardi par le département américain du Commerce ont montré que les ventes au détail avaient augmenté plus que prévu le mois dernier aux Etats-Unis, ce qui n'a toutefois pas suffit à changer les attentes du marché.

"Toute donnée économique résiliente ne fera que conforter les faucons du FOMC (le comité de politique monétaire de la Fed)et pourrait inciter (le président de la Fed, Jerome) Powell à se montrer légèrement plus agressif que ne l'espère le marché", a estimé Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, ceux des services publics .SPLRCU et de l'immobilier .SPLRCR ont reculé.

Aux valeurs, Nvidia NVDA.O a baissé après que Reuters a rapporté que la toute dernière puce d'intelligence artificielle du géant américain conçue spécialement pour le marché chinois, n'avait suscité qu'un intérêt mitigé, certaines grandes entreprises technologiques ayant décidé de ne pas passer commande.

Webtoon Entertainment WBTN.O a progressé après avoir conclu un accord avec Disney DIS.N afin de créer une nouvelle plateforme de bande dessinées en ligne.

Oracle ORCL.N avançait également après des informations relayées par plusieurs médias selon lesquelles la société ferait partie d'un consortium d'entreprises qui permettrait à TikTok de poursuivre ses activités aux Etats-Unis.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Avec Purvi Agarwal; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 757,90 Pts Index Ex -0,27%
NASDAQ Composite
22 333,96 Pts Index Ex -0,07%
NVIDIA
174,8800 USD NASDAQ -1,61%
ORACLE
306,580 USD NYSE +1,46%
S&P 500 INDEX
6 606,76 Pts CBOE -0,13%
USA BENCHMARK 10A
4,057 Rates -1,27%
WALT DISNEY
115,280 USD NYSE -0,29%
WEBTOON ENTR
20,8000 USD NASDAQ +39,04%
