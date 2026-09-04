Wall Street termine en baisse, le rapport sur l'emploi attise les craintes d'une hausse des taux

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, la publication de données meilleures que prévu sur l'emploi aux États-Unis incitant les investisseurs à renforcer leurs paris sur une hausse de taux par la Fed.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,51%, ou 271,86 points, à 53.414,25 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -29,11 points, soit -0,38% à 7.718,60 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -77,07 points, soit -0,29% à 26.506,99 points.

Les investisseurs assimilent les chiffres sur l'emploi aux États-Unis qui ont fait état, pour le mois d'août, d'une augmentation bien plus importante des créations d'emplois, tandis que le chômage reste stable à 4,1%.

Le rapport du département du Travail a révélé que l'économie américaine avait créé 162.000 emplois en août, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 56.000.

Face à ces données, les opérateurs réajustent leurs anticipations concernant la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), les 15 et 16 septembre

"(Le président de la Fed, Kevin) Warsh a déclaré la semaine dernière à Jackson Hole que, d’une manière générale, le marché du travail se portait très bien, et ce rapport ne fait que confirmer cette impression", a déclaré Mike Dickson, responsable de la gestion de portefeuille chez Horizon Investments, à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Cela rend le rapport sur l’indice des prix à la consommation de la semaine prochaine extrêmement important ; si les chiffres de l’inflation s’avèrent élevés la semaine prochaine, je pense que nous aurons droit à une hausse des taux en septembre."

Les contrats à terme sur les taux d’intérêt à court terme laissent désormais entrevoir une probabilité de 65% d’une hausse, contre 55% avant la publication du rapport.

Ce relèvement des prévisions intervient alors que les marchés les avaient abaissées la veille, à la suite des déclarations d'un membre des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller, se disant enclin à un maintien des taux si les données montraient un fléchissement des pressions inflationnistes.

Aux valeurs, Lululemon LULU.O a chuté de 17,4% après que le fabricant de vêtements de sport a abaissé, pour la deuxième fois, ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, soulignant les défis qui attendent la future directrice générale Heidi O'Neill.

Adobe ADBE.O a concédé 6,7% à la suite de la nomination d'Anil Chakravarthy comme successeur de Shantanu Narayen, président-directeur général de longue date, confiant à ce cadre de l'entreprise la mission de faire face à une vague de nouveaux concurrents spécialisés dans l'IA qui menacent la position dominante du groupe sur le marché des logiciels de conception.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage par Zhifan Liu)